Największy samolot transportowy świata wylądował na Okęciu. Przywiózł tony sprzętu ochronnego

Przyciąga wzrok, gdziekolwiek się pojawi. Sześciosilnikowy Antonow An-225 Mrija po piętnastu latach nieobecności w Polsce wylądował na warszawskim Okęciu. Na swoim obszernym pokładzie przywiózł tony sprzętu ochronnego do walki z epidemią.

Mrija się nie nudzi. Największy transportowy samolot na świecie lata niemal non stop, a o zamówienia na maszynę trzeba starać się z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem. 25 marca tego roku An-225 wzbił się po raz pierwszy po osiemnastomiesięcznej obowiązkowej technicznej przerwie.

11 kwietnia wystartował z ukraińskiego Kijowa, poleciał do kazachskich Ałmatów, a potem do Chin. Z powrotem podobną trasą kierował się do Warszawy. Gigantyczny Antonow może przewieźć dziesiątki samochodów, generatory, wiertła i lokomotywy. W piątek po godzinie 9.30 podniebny kolos wylądował w stolicy. Na pokładzie przywiózł 76 ton kombinezonów medycznych, 11 ton osłon na twarz i 9 ton masek ochronnych. Wszystko załadowane niekonwencjonalnie, bo przez dziób. An-225 "pochłania" takie ilości ładunku przez przednie podwozie, które składa się, aby ułatwić korzystanie z rampy ładunkowej.