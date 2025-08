Grozi mu uchylenie immunitetu. Macierewicz: wyeliminowałem wszystkie tajne informacje

Macierewicz: wyeliminowałem informacje wskazane przez SKW Źródło: TVN24

Komisja Regulaminowa do spraw Poselskich i Immunitetowych Sejmu w poniedziałek na tajnym posiedzeniu rozpatrzyła wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła PiS i byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Prokuratura zamierza postawić polityków zarzut, że jako między innymi szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje.

We wtorek Sejm podczas tajnej części obrad debatował nad uchyleniem immunitetu Macierewiczowi. Blok głosowań, w którym ma zapaść między innymi decyzja w sprawie Macierewicza, planowo ma rozpocząć się o godzinie 15.

Macierewicz: nie było tajnych informacji

W Sejmie reporter TVN24 Sebastian Napieraj w rozmowie z Macierewiczem zauważył, że według wstępnej arytmetyki sejmowej immunitet zostanie mu odebrany. - Niemożliwe. Naprawdę tak pan sądzi? Niesamowite - ironizował polityk.

Pytany następnie przez dziennikarzy, czy ujawnienie tajnych informacji było błędem, Macierewicz odparł, że "nie było tajnych informacji". - Informuję, że wszystkie tajne informacje zostały przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem - powiedział.

- Przekazano mi dokument pokazujący, co mogę zrobić, co mogę opublikować za zgodą Służby Kontrwywiadu - przekonywał.

Sprawa immunitetu Antoniego Macierewicza

Wniosek ws. uchylenia immunitetu Macierewiczowi trafił do Sejmu na początku lipca. Prokurator zamierza postawić politykowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje. Chodzi o podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych klauzulami niejawności oraz wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. katastrofy lotniczej. Czyny te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5.

