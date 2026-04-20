Polska

Andrzej Seweryn uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka

Andrzej Seweryn
Andrzej Seweryn: stoi przed wami syn dwóch ojczyzn
Źródło: TVN24
Polski aktor Andrzej Seweryn otrzymał w poniedziałek Nagrodę im. Bronisława Geremka za swoje osiągnięcia w umacnianiu relacji polsko-francuskich. Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron wzięli udział w uroczystej gali na rzecz laureata.

Laureat nagrody Andrzej Seweryn w swojej przemowie mówił o tym, skąd pochodzi.

- Stoi przed wami syn niepiśmiennej matki, która nauczyła się pisać i czytać po wojnie, po powrocie z Niemiec, dokąd razem z moim przyszłym ojcem byli wywiezieni na tak zwane roboty przymusowe. Stoi przed wami syn dwóch ojczyzn, które dały mi to, co miały najlepszego - powiedział aktor.

Andrzej Seweryn: Polska dała mi życiowych i zawodowych mistrzów

Jak mówił laureat, ojczyzna to wspólnota, "która cię kształtuje, która wpisuje w ciebie swoją tradycję, historię, epos, która daje ci bezpieczeństwo i schronienie, kiedy go potrzebujesz, która stwarza warunki, byś się rozwijał, wzrastał, odkrywał swoje możliwości i je realizował". - Masz prawo ją wybrać. Ja ją wybrałem - oświadczył.

- Polska dała mi życiowych i zawodowych mistrzów. Wskazała źródła, kulturę, historię, które są podwaliną mojej tożsamości. Nie mogę nie przywołać tutaj moich rodziców z ich kultem pracy. Ale i Jacka Kuronia czy Adama Michnika z ich głębokim zaangażowaniem w budowę społeczeństwa demokratycznego. Chcę też przywołać nazwiska wielkich polskich artystów, dzięki którym staję tutaj przed państwem - mówił Andrzej Seweryn.

Artysta wymienił Janusza Warmińskiego, dyrektora Teatru Ateneum, aktorki: Aleksandrę Śląską, Zofię Mrozowską, Antoninę Gordon-Górecką i Halinę Mikołajską, aktorów: Gustawa Holoubka, Jacka Woszczerowicza, Jana Świderskiego i Zbigniewa Zapasiewicza. Mówił także o polskich reżyserach filmowych Andrzeju Żuławskim i Andrzeju Wajdzie. To właśnie dzięki temu ostatniemu - jak powiedział - rozpoczął życie i pracę w Paryżu.

Donald Tusk: ja i Emmanuel Macron nie mamy złudzeń
Tusk: pan był jednym z tych pierwszych

Przed wystąpieniem laureata przemawiali premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron. Szef polskiego rządu nazwał Andrzeja Seweryna "fenomenem", który "towarzyszył kilku generacjom". - Na pewno mojemu pokoleniu i mi osobiście, od pierwszych chwil, kiedy jako młody człowiek zrozumiałem, że w życiu o coś musi chodzić, o coś bardzo ważnego - opisał.

- Nie wiem, czy pan Andrzej zdaje sobie sprawę, co to znaczyło dla młodego człowieka z Gdańska ta świadomość, że ktoś taki jak Andrzej Seweryn jest z nami w trudnych chwilach - powiedział Donald Tusk, wspominając czasy działalności opozycyjnej w czasach PRL-u.

W 1968 roku Andrzej Seweryn trafił do więzienia na Rakowieckiej za produkcję i kolportaż ulotek przeciw interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

Andrzej Seweryn z Nagrodą im. Bronisława Geremka w towarzystwie Tuska i Macrona
Źródło: PAP/Adam Warżawa

- Jak pomyślę o moich politycznych początkach, to sobie myślę: w sumie ja nic nie traciłem. Nic nie wskazywało na to, że będę sławnym aktorem ani wybitnym piłkarzem. W sumie nie miałem nic innego do roboty, tylko trochę pospiskować. Ale świadomość, że mniej więcej to samo chce, to samo myśli, mądrzej i lepiej, ale mniej więcej to samo, ktoś taki jak Andrzej Seweryn, dawała naprawdę takiej otuchy i odwagi dla ludzi z mojego pokolenia, wówczas zupełnie anonimowych - wspominał Tusk.

Szef polskiego rządu przyznał, że "dodatkowym wzruszeniem" jest dla niego to, iż nagroda nosi imię jego "mentora i w pewnym momencie przyjaciela, w pewnym momencie konkurenta, profesora Bronisława Geremka".

- Ja nie jestem powołany do tego, aby wygłaszać entuzjastyczne recenzje na temat pańskiej kariery artystycznej, ale mogę powiedzieć, że to pan był jednym z tych pierwszych, którzy uczyli nas żyć bez kompleksów. To, że był pan dla wielu i przewodnikiem, i towarzyszem walki, to jedna rzecz, ale fakt, że w tej walce uczestniczył ktoś, kto zrobił tak fenomenalną karierę we Francji, w tej wielkiej Francji, jeśli chodzi o kulturę, film, teatr, literaturę, to było też coś, co uczyło nas żyć bez żadnych kompleksów, i za to też chciałem bardzo, bardzo podziękować, bo to nie była łatwa droga - wygłosił Tusk.

Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
Macron: nagroda jest przyznawana Francuzowi

Prezydent Francji w swojej przemowie żartował, że francuska delegacja została przez Polaków zraniona.

- Przede wszystkim od jakiegoś czasu kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem w ostatnich latach, i to jeszcze znowu dzisiaj się wydarzyło, premier powiedział nam, że Fryderyk Chopin był Polakiem. Przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem - powiedział Emmanuel Macron do rozbawionej sali.

Macron oświadczył, że zgłasza coś przeciwnego: że Nagroda im. Bronisława Geremka jest przyznawana Francuzowi. - La Comédie-Française to jest serce naszego teatru, to już zostało powiedziane - podkreślił. W dalszej części przemówienia docenił jednak wkład Andrzeja Seweryna w historię Polski.

- Jest pan osobowością pochodzącą z tego kraju, która odzwierciedla nie tylko wolność, ale też braterstwo i równość, ale przede wszystkim osobistością, która nas inspiruje - oświadczył prezydent Francji. - Powiedział pan: jestem Polakiem, więc jak mogę nie być pełen sprzeczności. Być może pełen sprzeczności, ale przede wszystkim pełen wierności. Był pan wierny swoim korzeniom, polskim korzeniom - dodał.

Zdaniem Macrona aktor jest "godnym następcą Bronisława Geremka". - Walczył pan i kocha pan wolność, Polskę, Francję. Kocha pan historię i naszą Europę - podkreślił.

Tusk wrzucił zdjęcie z Wałęsą i Macronem. Wymowny opis
Polski aktor we Francji

Andrzej Seweryn uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów dramatycznych. Jest także reżyserem teatralnym, a od 2011 roku dyrektorem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Debiutował w 1968 roku na scenie stołecznego Teatru Ateneum, gdzie występował przez 13 lat. W filmie zadebiutował dwa lata później w "Albumie polskim" Jana Rybkowskiego.

Zagrał między innymi w filmach Andrzeja Wajdy ("Ziemia obiecana", "Dyrygent", "Pan Tadeusz", "Zemsta"), a także w dziełach Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana i Jacka Bromskiego.

W 1980 roku wyjechał do Francji, gdzie został zaangażowany jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comédie-Française. W 1995 roku został członkiem Komedii Francuskiej, a w 2013 - jej członkiem honorowym. Wykładał we francuskich uczelniach teatralnych.

W 2010 roku Andrzej Seweryn na stałe wrócił do Polski. W 2011 roku został dyrektorem Teatr Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Wielka dama kina zagra Marthę Stewart
Nagroda im. Bronisława Geremka

Nagroda, zainicjowana przez Fundację Geremka, została ustanowiona przez ministerstwa spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Francuskiej w ramach Traktatu z Nancy (2025). Jej celem jest wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla budowania dialogu, zaufania i trwałej współpracy między Polską a Francją.

Autorem statuetki jest uznany rzeźbiarz Tomasz Górnicki, który opisuje ją jako minimalistyczną formę, w której siła wyraża się nie przez skalę czy dominację, lecz przez gest i wrażliwość. Centralny motyw statuetki - pióro - symbolizuje jednocześnie słowo i pokój, przypominając, że słowa mają moc i współtworzą historię.

Bronisław Geremek był działaczem opozycji politycznej w okresie PRL i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po upadku PRL był posłem na Sejm, ministrem spraw zagranicznych oraz przewodniczącym Unii Wolności. Geremek był silnie związany z Francją jako historyk mediewista i dyplomata. Pracował na Sorbonie, kierował Ośrodkiem Kultury Polskiej w Paryżu i badał margines społeczny średniowiecza.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Ogrodzie Zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i była zwieńczeniem I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego. W wydarzeniu wzięli udział prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Polski Donald Tusk.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
