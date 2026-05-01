Polska

"Trzeba mieć najtwardsze argumenty". Sikorski o negocjacjach w sprawie Poczobuta

Poczobut
Sikorski o negocjacjach w sprawie Poczobuta: trzeba mieć najtwardsze argumenty
Źródło: TVN24
Przy negocjacjach w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta zbiegły się dwie rzeczy - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Radosław Sikorski. Wicepremier mówił, jaki był udział USA i podkreślał, że "jak się ma coś na wymianę, to się łatwiej negocjuje". Skomentował też zapowiedź Donalda Trumpa w sprawie podwyższenia ceł.

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie "pięciu za pięciu", w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który był więziony od 2021 roku.

O tym, jak przebiegały negocjacje w tej sprawie mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

Sikorski: jak się ma coś na wymianę, to się łatwiej negocjuje

Szef polskiej dyplomacji mówił, że jeśli chodzi o uwolnienie Poczobuta "zbiegły się dwa czynniki". - Ta zdolność Stanów Zjednoczonych do przełamania impasu w stosunkach z Białorusią i jednocześnie to, że ABW, Straż Graniczna na podstawie europejskiego czy schengenowskiego zapisu powzięła kogoś pod swoją kontrolę na kim szczególnie zależało Władimirowi Putinowi - powiedział.

- Jak się ma karty, jak się ma coś na wymianę, to się łatwiej negocjuje - ocenił Sikorski.

Wicepremier mówił, że "Rosjanie są bezwzględni". - Jakieś apele o przestrzeganie prawa czy humanitarne sprawy do nich w ogóle nie trafiają, oni w ogóle nie rozumieją tego języka - powiedział. - Trzeba mieć najtwardsze argumenty, pieniądza, siły, czy właśnie zakładników - ocenił.

Szef MSZ przekazał, że rozmawiał krótko z Poczobutem, gdy ten był w drodze z granicy do Warszawy. - Ale obiecaliśmy sobie taką porządną rozmowę - powiedział.

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko pytał, czy w czasie tej rozmowy Sikorski będzie przekonywał dziennikarza do tego, by pozostał w Polsce. Jak relacjonował premier Donald Tusk, pierwsze słowa, jakie skierował do niego Poczobut dotyczyły tego, czy będzie miał możliwość powrotu na Białoruś.

- Andrzej Poczobut zasłużył na to, żeby nacieszyć się życiem, żoną, przyjaciółmi i złapać dystans - odparł Sikorski. - On może bardzo dużo dla sprawy białoruskiej i w ogóle sprawy wolności zrobić, opowiadając o swoich doświadczeniach, o tej walce o wolność - dodał.

- Będę go namawiał, że to jest jego priorytetowe zadanie w tej chwili - zapowiedział minister.

Piotr Kraśko przywołał opis negocjacji przedstawiony przez specjalnego wysłannika prezydenta USA do spraw Białorusi Johna Coale'a. W rozmowie z Marcinem Wroną, korespondentem "Faktów" TVN, Coale mówił, że spotkania z Białorusinami bywały suto zakrapiane. On sam rezygnował z niektórych toastów, część wylewał pod stół, a niektórzy z jego kolegów źle kończyli tego typu spotkania.

- Miałem podobne doświadczenia w relacjach z Białorusią - przyznał Sikorski. - Negocjowałem w dawnej willi radzieckiej. To kiedyś była taka myśliwska chata, jeszcze chyba któregoś z carów, miejsce, w którym rozwiązano Związek Radziecki - opisywał.

- Tam rzeczywiście też trzeba było mieć mocną głowę i jeszcze mocne zęby, bo podano jakieś pieczenie z żubra. Potem mnie straszono, że te żubry miały gruźlicę - relacjonował. - Różne rzeczy się robi dla ojczyzny - przyznał wicepremier.

Andrzej Poczobut po latach spędzonych w białoruskim więzieniu przebywa obecnie w szpitalu na badaniach. W piątek opublikował nowe zdjęcie.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w piątek, że w przyszłym tygodniu podwyższy do 25 procent cła na samochody z UE. Uzasadnił to tym, że Unia nie przestrzega umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

- Polska jest wielkim dostawcą podzespołów do samochodów, więc to nie jest dla nas dobra wiadomość - skomentował Sikorski. Dodał, że w kwestiach wojskowych współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi układa się dobrze.

Wyraził nadzieję, że stosunki amerykańsko-europejskie będą się rozwijać w oparciu o podpisane w tym tygodniu w Polsce porozumienie ramowe w sprawie zabezpieczenia dostaw w zakresie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców krytycznych, w tym metali ziem rzadkich. Polska jest pierwszym krajem UE, który zawarł takie porozumienie z USA. Wcześniej, 24 kwietnia tego roku komisarz UE ds. handlu Maros Sefcovic podpisał w Waszyngtonie analogiczne porozumienie w imieniu Unii Europejskiej.

- Tutaj Amerykanie pokazali przywództwo takie, jakiego się spodziewamy. To znaczy zidentyfikowali wspólny problem - to, że Chiny mają quasi monopol na te krytyczne metale - zebrali sojuszników, wynegocjowali umowę z Unią Europejską, teraz robią to z państwami członkowskimi. Tutaj mamy sporą rolę do odegrania, bo w Polsce jesteśmy potęgą w wydobyciu miedzi, srebra - zaznaczył Sikorski. - To jest takie przywództwo amerykańskie, podobnie jak w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta, którego ja bym chciał widzieć więcej - dodał.

Szef MSZ został też zapytany o słowa Donalda Trumpa o możliwym ograniczeniu obecności sił amerykańskich w Europie. W środę Trump mówił, że Amerykanie analizują możliwość zmniejszenia liczby żołnierzy w Niemczech i że decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce. Dzień później, pytany, czy rozważałby wycofanie amerykańskich sił z Włoch i Hiszpanii, odpowiedział: Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?

- Obawiam się, że niestety to jest poważne - powiedział Sikorski. Dodał, że lepiej byłoby, gdyby rozmowy z sojusznikami na temat strategii odbywały się na łączach niejawnych. - To nie pomaga. To daje Putinowi nadzieję na rozbicie naszej jedności i to mnie nie cieszy - przyznał.

Wskazał też, że w polskim interesie leży odblokowanie cieśniny Ormuz ze względu na kontrakt z Katarem na dostawy LNG. - Kupujemy gaz skroplony ze Stanów Zjednoczonych i z Kataru. Mamy długoletni kontrakt z Katarem i ten gaz w tej chwili stamtąd nie płynie, bo cieśnina Ormuz, która była dotąd szlakiem międzynarodowym jest podwójnie zablokowana. W polskim interesie jest, aby została podwójnie odblokowana - stwierdził szef dyplomacji.

Źródło: TVN24, PAP

Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychAndrzej PoczobutDonald TrumpCła Donalda TrumpaCłaBiałoruś
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wielki Idol Lewandowskiego włącza się do akcji Łatwoganga
EUROSPORT
Donald Trump
"Działania wojenne zakończyły się". Trump pisze do Kongresu
Świat
Chmury burzowe
Nadchodzące dni mają być burzowe. Gdzie spodziewać się alarmów
METEO
imageTitle
Niepoważne tłumaczenia i drakońska kara dla medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
"To byłaby wielka rzecz". Ministra: jeszcze w maju skierujemy wniosek
Polska
54 min
pc
Ich odrażająca współpraca trwała dwie dekady. Co łączyło Epsteina i Maxwell?
imageTitle
Świątek atrakcją w Rzymie. Trening w wyjątkowym miejscu
EUROSPORT
Eksplozja w Yellowstone
"Największa erupcja od 2024 roku". Nagranie
METEO
imageTitle
Cios Piasta i szybka odpowiedź Korony
EUROSPORT
Elżbieta Tomczak skończyła w styczniu 100 lat. Nadal jest w świetnej formie
"Nie ograniczała się", dożyła 100 lat. Ilu ma rówieśników?
Piotr Krysztofiak
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek urodzinowej trasy. Taka będzie pogoda
METEO
imageTitle
Godon przerwał serię Pogaczara w Romandii
EUROSPORT
shutterstock_2704903767_1
Noc chłodna, ale sobota nam to wynagrodzi
METEO
Bielsko-Biała
"To wszystko jest o was. Jesteśmy tutaj dla was"
25 lat TVN24
shutterstock_2063637563_1
22 lata w Unii Europejskiej. Tak świętowaliśmy rocznicę
Polska
Okręty Globalnej Flotylli Sumud zatrzymanej przez Izrael
Izrael zatrzymał flotyllę. 34 rannych, wśród nich osoba z Polski
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuję..."
Świat
imageTitle
Pech Zielińskiego w półfinale
EUROSPORT
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
METEO
Okręt, który przewoził deportowanych z Argentyny
"Niepożądany gość" w gdyńskim porcie. Miał przywieźć "kryminalistów"
Tamara Barriga
Rekord gitarowy we Wrocławiu
"Hey Joe" na siedem tysięcy gitar. Zagrali we Wrocławiu
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki chce nowej konstytucji. Jest komentarz Tuska
Polska
35 min
Służby ochraniające Donalda Trumpa
Strzały na balu z udziałem Trumpa. "Przy wejściu nie sprawdzano nawet nazwisk"
Marcin Wrona, Jacek Stawiski
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
Świat
imageTitle
Dlaczego Mychajło Mudryk został zdyskwalifikowany "w tajemnicy"?
EUROSPORT
Pavel Talankin
Zaginął Oscar nadany jako bagaż. Szybka reakcja przewoźnika
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście
Rowerzysta zginął pod kołami auta
Poznań
imageTitle
Starcie byłych mistrzów świata nadal trzyma w napięciu
EUROSPORT
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
METEO
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
