Polska

"To są takie momenty, które na całe życie się zapamiętuje"

Andrzej Poczobut, Tomasz Siemoniak i Donald Tusk
Siemoniak o uwolnieniu Poczobuta: wszyscy mieliśmy ściśnięte gardła
Źródło: TVN24
Wszyscy mieliśmy ściśnięte gardła ze wzruszenia - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Uczestniczył on w przekazaniu Polsce Andrzeja Poczobuta. Mówił, że wszyscy, którzy brali w tym udział, "byli absolutnie poruszeni".

We wtorek dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia i wrócił do Polski. Został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Aleksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

Premier Donald Tusk podkreślił "niezwykle kluczową, naprawdę bardzo ważną rolę osobistą ministra Tomasza Siemoniaka" w uwolnieniu Poczobuta.

"Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"

Siemoniak: byliśmy absolutnie poruszeni

- Wszyscy mieliśmy ściśnięte gardła ze wzruszenia - mówił Siemoniak o uwolnieniu Poczobuta. Koordynator służb specjalnych wyjaśnił, że "Andrzej Poczobut był wymieniany jako pierwszy, pierwszy przyszedł na polską stronę". Mówił o "ogromnej obawie, czy wszystko pójdzie tak, jak planowaliśmy".

Tomasz Siemoniak
Źródło: TVN24

- Gdy zobaczyliśmy, że Andrzej Poczobut jest po polskiej stronie, trudno go było nie uściskać, trudno nie było z nim rozmawiać - powiedział Siemoniak. - Premier, wszyscy, którzy tam byli, byliśmy absolutnie poruszeni. To są takie momenty, które na całe życie się zapamiętuje - dodał.

Zdaniem Siemoniaka to też "moment wielkiej dumy z państwa polskiego". - To praca, działanie wielu dziesiątków ludzi, jeśli nie setek ludzi, żeby doprowadzić do tego dnia, do tej wymiany - tłumaczył.

Prowadząca rozmowę Anita Werner pytała, jakiego człowieka zobaczył Siemoniak. - Człowieka, który ma za sobą pięć lat ciężkiego białoruskiego więzienia. Człowieka, (...) który był człowiekiem solidnej postury, uśmiechniętym, a dziś był człowiekiem naprawdę wynędzniałym - opisał.

Siemoniak przekazał, że Poczobut był "zadowolony, że do tego doszło, że jest po polskiej stronie". - Ale dla niego najważniejszą kwestią, którą natychmiast poruszył, było to, czy będzie mógł wrócić na Białoruś - powiedział minister koordynator służb specjalnych. 

Siemoniak: na uwolnienie Poczobuta złożyło się kilka czynników

Minister mówił, że uwolnienie Poczobuta to była "ogromnie trudna sprawa". - Łukaszenka sobie zdawał sprawę, jak wielką wartość, wartość symboliczną, moralną dla Polaków ma Andrzej Poczobut i że to jest jego największa karta w tych relacjach - tłumaczył. 

Tak zmienił się Andrzej Poczobut. Pierwsze zdjęcia

Jego zdaniem na przekazanie dziennikarza Polsce "złożyło się kilka czynników". - To, że byliśmy w stanie dać na wymianę państwu Białoruś i państwom, na którym Białorusi zależy, naprawdę bardzo mocne osoby związane z aktami szpiegostwa czy poszukiwane po świecie, jak rosyjski profesor - mówił.

- Bardzo ważne - i to też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć - decydujące było zaangażowanie Stanów Zjednoczonych - ciągnął. Jak powiedział, Amerykanie byli na granicy polsko-białoruskiej. 

- Na pewno działania prezydenta Trumpa wobec Łukaszenki, ta ciągła presja też tutaj odegrała swoją rolę - wymieniał Siemoniak. 

Siemoniak o kulisach przekazania Poczobuta

Minister koordynator służb specjalnych był też pytany o najbardziej dramatyczny moment podczas operacji. - 12.57, wymiana ma się zacząć o 13.00, o 13.00 powinien się pojawić Andrzej Poczobut. Patrzymy na ekran i zapada absolutna cisza - opisywał. - Nikt nic nie mówi, wszyscy czekamy, czy to się wydarzy, czy to się będzie działo, czy coś się zdarzy takiego, że do tej wymiany nie dojdzie - mówił. 

- Po naszej stronie już czekała osoba na wymianę, stanęli po obydwu stronach z funkcjonariuszami. Następowała identyfikacja, czy na pewno to jest Andrzej Poczobut. Tamta strona upewniała się, czy my też przyprowadzamy właściwą osobę. Podniesienie ręki, że jest okej i widzimy, jest po polskiej stronie, (…) wiedzieliśmy, że jest nasz, jest w Polsce, jest wolnym człowiekiem - opisał Siemoniak. 

Anita Werner pytała, czy poza osobami objętymi wymianą, umowa dotyczyła też zniesienia jakichś sankcji. - Nie, to była wymiana osoby za osoby - odparł minister. - Dzisiejsza wymiana była wymianą pięciu za pięciu, gdzie służby ze sobą bardzo starannie negocjowały każdy szczegół, kto za kogo, jak to wszystko robimy - dodał. 

Zauważył, że "w historii wolnej Polski jest to pierwsza taka wymiana". - Mieliśmy wszyscy poczucie, że uczestniczymy w czymś historycznym i wielka satysfakcja z tego, że ten finał był pozytywny - powiedział. 

Kuba Koprzywa
Czytaj także:
imageTitle
PZN odkrył karty. Poznaliśmy trenera i kadrę skoczków na nowy sezon
Najnowsze
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Polacy spokojni o miejsca pracy? Nowe badanie
BIZNES
imageTitle
Pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. PSG podejmuje Bayern
RELACJA
imageTitle
Hurkacz dobrze wykorzystuje "dziką kartę" na Sardynii
EUROSPORT
Paulina Hennig-Kloska na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Ministra broni się w Sejmie. "Akt oskarżenia wobec rządów PiS"
Polska
TUSK POCZOBUT
"To nie jest tak, że takie rzeczy reżim Łukaszenki robi za darmo"
Kropka nad i
26 min
Zbiórka Łatwoganga
Dobrostream. Jak zaczęła się rekordowa internetowa zbiórka
Artur Warcholiński, Karol Dejas
Upał w Indiach. Tak chłodzą słonie
Żar leje się z nieba. Tak chłodzą słonie
METEO
Stacja benzynowa ARCO w Los Angeles w Kalifornii w USA. ARCO to marka stacji benzynowych należąca obecnie do Marathon Petroleum
Cena benzyny wystrzeliła. Najwyższa od czterech lat
BIZNES
imageTitle
"Ogłaszam, że tego lata odejdę z Legii"
EUROSPORT
imageTitle
Kłopotliwa awaria w Crucible. Zawodnicy opuścili arenę
EUROSPORT
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
WARSZAWA
Zbigniew Bogucki i Waldemar Żurek
"To jest uzurpacja władzy przez prezydenta". Starcie na komisji
Polska
ropa naftowa
Zapasy ropy i paliw w Polsce. Resort szykuje zmiany
BIZNES
Karol Trump
Królewska para w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"
Świat
Kioskoportiernia w bloku przy ulicy Granicznej 4
Po 17 latach musi odejść. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
imageTitle
Sinner skrytykował organizatorów turnieju w Madrycie
EUROSPORT
Śnieg, noc
Noc z przenikliwym zimnem. Możliwy śnieg
METEO
Prezydent USA Donald Trump
Media: to najgorsza rzecz dla Trumpa
BIZNES
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
WARSZAWA
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Sześćdziesiąt tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
WARSZAWA
Aplikacja mObywatel
Twoje dane wyciekły? Oto co możesz zrobić z aplikacją mObywatel
BIZNES
Tragiczny wypadek na A1
Po tragicznym wypadku A1 w kierunku Łodzi zablokowana
Katowice
Andrzej Poczobut
"Powiedziano mu, że przenoszą go do innego więzienia"
Polska
18 min
Tak jest
Zarembiuk o uwolnieniu Poczobuta: byłem bardzo wzruszony, popłakałem się
Tak jest
shutterstock_2211362781
Pakiet osłonowy w polskim gigancie. Skorzystają tysiące pracowników
BIZNES
imageTitle
"Niszczy grę, a zawodnicy jej nienawidzą". Ostre słowa wobec legendy
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban miał propozycję, zarząd Fideszu ją odrzucił
Świat
imageTitle
Francuz pierwszym liderem Tour de Romandie
EUROSPORT
Błędne faktury od PGE Obrót
Ryzyko "chaosu prawnego". Resort tłumaczy decyzję w sprawie KSeF
BIZNES

