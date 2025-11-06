Logo strona główna
Polska

"Tylko świnie siedzą w kinie". Pozew przeciwko prezydentowi oddalony

Prezydent Andrzej Duda
Rozprawa po słowach Andrzeja Dudy o "Zielonej granicy". Relacja reportera TVN24
Źródło: TVN24
Sąd oddalił pozew prezesa Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożony po wypowiedzi byłego prezydenta Andrzeja Dudy o filmie "Zielona granica". W uzasadnieniu wskazano, że nie sposób uznać, by słowa Dudy w zauważalny sposób odnosiły się do osoby powoda, który chciał przeprosin.

Chodzi o słowa byłej głowy państwa. Andrzej Duda we wrześniu 2023 roku, mówiąc o filmie Agnieszki Holland, którego wówczas nie widział, powiedział, że nie dziwi się użyciu przez Straż Graniczną określenia, że "tylko świnie siedzą w kinie".

Pozew za nie złożył Konrad Dulikowski - prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Powód podkreślał, że wypowiedź Dudy odebrał osobiście, m.in. z uwagi na to, że sam był widzem filmu. Wskazał też na funkcję pełnioną wtedy przez Andrzeja Dudę. W jego opinii osoba, która pełni tak ważną funkcję w państwie, powinna być odpowiedzialna za swoje słowa.

Mówił, że "tylko świnie siedzą w kinie", został pozwany. Sąd odroczył decyzje
Mówił, że "tylko świnie siedzą w kinie", został pozwany. Sąd odroczył decyzje

Pozew w sprawie słów o "Zielonej granicy"

W pozwie Dulikowski wnosił o nakazanie publikacji przeprosin na stronie internetowej TVP Info, wpłatę kwoty 500 zł na rzecz Fundacji "Ocalenie" oraz zasądzenie kosztów sądowych.

Z kolei pełnomocnicy byłego prezydenta wnosili o oddalenie w całości powództwa, argumentując, że prezes Ośrodka "nie wykazał w żadnym zakresie faktu naruszenia jakichkolwiek dóbr osobistych". Ponadto nie zdefiniował, jakie miałyby to być dobra osobiste.

Sąd oddala powództwo

W czwartek zapadło rozstrzygnięcie w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo prezesa Ośrodka.

Sędzia Agnieszka Onichimowska w uzasadnieniu podkreśliła, że zasadniczy spór w sprawie dotyczył sposobu rozumienia treści tego wywiadu. Wskazała, że w ocenie sądu za oddaleniem powództwa przemawia między innymi to, że w przedmiotowej sprawie nie sposób uznać, aby wypowiedź byłego prezydenta Andrzeja Dudy w zauważalny sposób odnosiła się do osoby prezesa Ośrodka.

"Tylko świnie siedzą w kinie". Prezydent o filmie, którego nie widział, i o swojej wypowiedzi
"Tylko świnie siedzą w kinie". Prezydent o filmie, którego nie widział, i o swojej wypowiedzi

- Osoba wchodząca w skład danej zbiorowości może się domagać ochrony swoich dóbr osobistych, ale tylko wtedy, gdy jest możliwe stanowcze ustalenie, że ta wypowiedź dotyczyła konkretnie jej - zaznaczyła sędzia.

Dodała też, że nie sposób uznać, iż "przeciętnie i rozsądnie myśląca osoba" może w jakikolwiek sposób utożsamiać treści wypowiedzi byłego prezydenta z osobą powoda.

Podkreśliła też, że kolejnym argumentem za oddaleniem powództwa jest sama treść żądanych przeprosin. Wyjaśniła, że powództwo skierowane jest do Skarbu Państwa, Prezydenta Rzeczypospolitej i w żaden sposób nie wiąże się z obecną osobą prezydenta.

Andrzej Duda o filmie Agnieszki Holland

We wrześniu ubiegłego roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że pozwał ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie jego wypowiedzi w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info z 20 września 2023 roku.

DUDAFILM
Prezydent o swojej wypowiedzi nt. "Zielonej granicy": To był cytat. Ten film jest antypolski
Źródło: TVN24

- Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który - jak słyszałem, bo nie widziałem tego filmu - w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy. Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jako niemal sadystów. To są ludzie, którzy wykonują swoje obowiązki, którzy strzegą granicy RP i bezpieczeństwa Polaków, ale strzegą również granicy UE i strefy Schengen, a więc wykonują nasze zobowiązania międzynarodowe. Strzegą jej przed akcją hybrydową, która jest realizowana przez władze obcego państwa, wrogo do Polski nastawionego i działającego z całą pewnością w porozumieniu z Kremlem - powiedział wówczas Andrzej Duda.

Dodał, iż "to, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: 'tylko świnie siedzą w kinie'" - stwierdził.

Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę
Agnieszka Holland: nawet gdybym wygrała Oscara, to raczej niewiele zmieniłby na dłuższą metę

Tomasz-Marcin Wrona

Film "Zielona granica"

Film "Zielona granica" miał swoją premierę 5 września 2023 roku podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury. - Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni - powiedziała podczas konferencji na festiwalu w Wenecji reżyserka filmu. - Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy - dodała.

"Zielona granica" otrzymała w 2024 r. Złote Lwy podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Autorka/Autor: ms/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Lech Muszyński

Andrzej Duda Agnieszka Holland Sprawy sądowe w Polsce Prezydent RP Film Kino
