Prezydent apeluje do Amerykanów. Chodzi o broń jądrową

Andrzej Duda apeluje o przeniesienie broni jądrowej na terytorium Polski

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times" zaapelował do USA o rozmieszczenie broni jądrowej na terytorium Polski, jako środka odstraszającego przed przyszłą rosyjską agresją. Prośba ta, jak odnotował "Financial Times", prawdopodobnie zostanie odebrana w Moskwie jako wysoce prowokująca.

Andrzej Duda stwierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że "oczywiste" jest, iż prezydent USA Donald Trump może przenieść do Polski amerykańskie głowice nuklearne przechowywane w Europie Zachodniej lub USA. O tym Duda rozmawiał niedawno z Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem USA na Ukrainę - odnotował "Financial Times".

- Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 roku, więc 26 lat później powinno nastąpić również przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste - powiedział Duda w wywiadzie.

Jak stwierdził, "nie tylko nadszedł już czas, ale też byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była".

Nuclear Sharing - co to za program? Czy broń atomowa mogłaby znaleźć się w Polsce?

Propozycja odrzucona przez administrację Trumpa

"Financial Times" zaznaczył, że prezydent Andrzej Duda "bezskutecznie przedstawił administracji byłego prezydenta Joe Bidena w 2022 roku" propozycję w sprawie broni jądrowej.

Dziennik przypomniał, że przed wielu laty komunistyczny reżim Polski miał radzieckie głowice jądrowe podczas zimnej wojny, ale ponowne składowanie takiej broni blisko granic Rosji, tym razem pod kontrolą USA, byłoby postrzegane przez Kreml jako poważne zagrożenie.

Prezydent Duda powiedział, że to Donald Trump decyduje, gdzie ma zostać rozmieszczona amerykańska broń jądrową, ale przypomniał oświadczenie prezydenta Władimira Putina w 2023 roku, że Rosja przeniesie taktyczną broń jądrową na Białoruś, sojusznika Moskwy w jej inwazji zbrojnej na Ukrainę - dodał "Financial Times".

- Rosja nawet się nie wahała, gdy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś - powiedział w wywiadzie Duda. - Nie pytali nikogo o pozwolenie - dodał.

Broń jądrowa na świecie Źródło: PAP/Reuters

CZYTAJ też: Prezydent po "bardzo długiej rozmowie" z sekretarzem obrony USA

Rozszerzenie "parasola nuklearnego"

Andrzej Duda, który jest również naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych RP, powtórzył słowa premiera Donalda Tuska, że Polska mogłaby uzyskać lepszą ochronę dzięki pomysłowi prezydenta Emmanuela Macrona, aby rozszerzyć "parasol nuklearny" Francji na europejskich sojuszników - podkreślił "Financial Times". Według gazety, Duda "ostudził" jednak sugestię Tuska, że ​​Polska mogłaby rozwinąć własny arsenał nuklearny. - Aby mieć własny potencjał nuklearny, myślę, że zajęłoby to dekady - powiedział w rozmowie prezydent.

Duda stwierdził również, że "nie wyobraża sobie", aby Trump zmienił zdanie w sprawie zobowiązania, które złożył podczas ich spotkania w lutym tego roku, dotyczącego utrzymania wojsk amerykańskich w Polsce. - Obawy dotyczące wycofania się USA z obecności wojskowej w Polsce nie są uzasadnione. Jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych, a oni również mają tutaj swoje własne interesy strategiczne - podkreślił prezydent RP, cytowany przez brytyjski dziennik.

Nuclear Sharing - co to za program? Czy broń atomowa mogłaby znaleźć się w Polsce? Rozmowa z Maciejem Tomaszewskim Źródło: TVN24