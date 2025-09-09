Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Domański o wydatkach "świętych krów": widzę miejsce do redukcji

Pałac Prezydencki
Domański o wydatkach "świętych krów": widzę miejsca do redukcji
Źródło: TVN24
O wydatkach tak zwanych świętych krów, takich jak IPN czy kancelaria prezydenta, decyduje Sejm. Widzę miejsce w tych budżetach, które otrzymaliśmy od tych instytucji, do redukcji, w niektórych wypadkach do redukcji znaczących - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Andrzej Domański został zapytany we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy będzie ciął w Sejmie, także jako poseł, wydatki określanie wydatkami "świętych krów", czyli te, które różne instytucje państwowe wpisują do budżetu, jak na przykład kancelaria prezydenta.

- My w tym budżecie przycięliśmy wydatki bardzo wielu instytucji. Między innymi przycięliśmy wydatki kancelarii premiera - powiedział minister finansów. - Natomiast o wydatkach tak zwanych świętych krów, takich jak IPN czy kancelaria prezydenta, decyduje Sejm - dodał.

Domański mówił, że "widzi miejsce w tych budżetach, które otrzymaliśmy od tych instytucji, do redukcji, w niektórych wypadkach do redukcji znaczących". Zaznaczył, że "o tym będą decydowali posłowie".

Pytany, jaki procent oznacza znacząca redukcja, odparł, że "każdemu przypadkowi trzeba się przyjrzeć indywidualnie".

- Też oczywiście nie tniemy na ślepo. Ale oczywiście musimy pamiętać o deficycie. Musimy pamiętać o stabilizacji finansów publicznych. I instytucje publiczne również muszą to uwzględniać - powiedział minister.

Domański: to nie są propozycje, które chcielibyśmy akceptować

Domański odniósł się do relacji z prezydentem Karolem Nawrockim i jego decyzji o wetach do kilku ustaw.

- Może powiedzieć: panie prezydencie, zgodzimy się na przykład na podwyższenie progu podatkowego, bo to jest jeden z pomysłów prezydenta, (...) ale niech pan nam podpisze to i to, bo per saldo budżet na tym wygra? - zapytał prowadzący program Konrad Piasecki.

- To rząd rządzi, to rząd prowadzi politykę gospodarczą, konstytucja jest bardzo jasna, jeżeli chodzi o prerogatywy prezydenta i zadania rządu, więc tutaj nie ma mowy o dealowaniu - odparł minister finansów i gospodarki.

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

Domański przekonywał, że na propozycjach zmian podatkowych, które złożył Nawrocki, skorzystają "najbogatsi". - Kosztują bagatela 30 miliardów złotych - powiedział.

Dodał, że "to są wyliczenia zarówno Ministerstwa Finansów, jak i niezależnych ośrodków".

- Potężne kwoty i co najważniejsze, beneficjentami tego są najlepiej zarabiający. To nie są propozycje, które chcielibyśmy w jakikolwiek sposób akceptować - zaznaczył Domański.

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zakłada podniesienie progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do wysokości 140 tysięcy złotych oraz wprowadzenie zerowego PIT-u dla dochodu do 140 tysięcy złotych w przypadku rodziców co najmniej dwójki dzieci.

Minister podkreślał, że "musi stać na straży finansów publicznych". - Nie mogę pozwolić na to, aby deficyt rósł bardziej, aby dług publiczny przyspieszał - dodał.

- Oczywiście wolałbym, aby podatki w Polsce były niższe, a wydatki wyższe, ale jednak musimy pamiętać o tej równowadze. Muszę myśleć o deficycie cały czas - podkreślił.

Domański: nie szukamy wojny z prezydentem

- My oczywiście, przynajmniej ja, nie szukamy wojny z prezydentem, tylko staramy się przedstawiać takie ustawy, na których korzysta polska gospodarka - powiedział.

- Niestety prezydent wetuje i to czasami wydaje mi się w sposób dosyć losowy, słabo uzasadniając swoje decyzje. Zastanawiam się, co podpowiadają mu jego doradcy, bo pan prezydent w kampanii wyborczej obiecywał ceny energii o 30 procent niższe, a jednocześnie wetuje ustawę, która do tego mogłaby doprowadzić - dodał. Ocenił, że "tutaj żadnej logiki nie ma".

"Wciąż nie ma ze strony prezydenta zapowiedzi"

Domański został zapytany, czy podczas posiedzenia Rady Gabinetowej, jakie odbyło się pod koniec sierpnia, uzyskał od prezydenta jakieś deklaracje dotyczące kwestii wyższego CIT dla sektora bankowego.

- Rada Gabinetowa nie jest jawna, więc nie mogę oczywiście opowiadać o tym, co miało miejsce w jej trakcie - powiedział.

- To, co mogę powiedzieć, to, że wciąż nie ma ze strony prezydenta zapowiedzi, moim zdaniem niezbędnej, bardzo istotnej, podpisania ustawy o podwyższeniu CIT-u dla sektora bankowego. Wciąż trzyma prezydent w niepewności. Zupełnie niepotrzebnie - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Domański: dziwi mnie fałszywa troska prezydenta

Domański: dziwi mnie fałszywa troska prezydenta

BIZNES
Szef finansów o nowym podatku: niskie szanse na wprowadzenie

Szef finansów o nowym podatku: niskie szanse na wprowadzenie

BIZNES

Domański o kwestii 800 plus dla cudzoziemców

Odniósł się również do kwestii projektu, który zakłada między innymi powiązanie prawa do świadczenia wychowawczego (tak zwanego 800 plus) dla cudzoziemców spoza UE z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole.

Rząd uszczelnił dostęp cudzoziemców do świadczeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rząd uszczelnił dostęp cudzoziemców do świadczeń

BIZNES

Domański zapytany, czy to daje budżetowi realne pieniądze, powiedział, że "niskie miliardy", czyli "poniżej pięciu miliardów złotych". Dodał, że w tej chwili nie poda dokładnych szacunków.

- Natomiast celem tego rozwiązania jest oczywiście uszczelnienie systemu. Walka z patologiami - dodał.

Jednocześnie podkreślił, że Ukraińcy w Polsce "płacą podatki, płacą składki i nie należy tutaj budować jakiejś fali niechęci wobec nich".

OGLĄDAJ: Andrzej Domański
pc

Andrzej Domański

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Andrzej DomańskiBudżet państwa
Czytaj także:
Rupert Murdoch z synami, Lachlanem i Jamesem
Koniec prawdziwej "Sukcesji". Miliardy do podziału, imperium ma nowego szefa
BIZNES
Subalpejskie łąki Kolorado
Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną
METEO
wypadek2
Tragiczny wypadek, pędzący pociąg uderzył w autokar. Nagranie
Świat
Skatepark oraz siłownia plenerowa pod Mostem Świętokrzyskim
Wypadek w skateparku. Chłopiec uderzył głową o ziemię
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi w Grecji
Trzęsienie ziemi w Grecji. Było odczuwalne w Atenach
Anna Bruszewska
Podatek cyfrowy stanowi nadal poważne zarzewie sporów.
Szef finansów o nowym podatku: niskie szanse na wprowadzenie
BIZNES
Szwecja sensacyjnie pokonana przez Kosowo
Piłkarze przepraszają, media nie mają litości. "Reprezentacja jest wyśmiewana"
EUROSPORT
Domański
Domański: dziwi mnie fałszywa troska prezydenta
BIZNES
imageTitle
Wpadka Sabalenki na antenie. "Czy możemy to wyciąć?"
EUROSPORT
imageTitle
"Sokół" zaatakuje Turków? "Szansa powtórzyć to, co zrobiliśmy trzy lata temu"
EUROSPORT
Zderzyły się trzy pojazdy
Autostrada A2 zablokowana po śmiertelnym wypadku
Łódź
kartka trump epstein
Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis
Świat
imageTitle
Zwiększone siły bezpieczeństwa na Vuelcie
EUROSPORT
Tama w trakcie budowy w 2017 roku
Etiopia uruchamia ogromną zaporę wodną. Egipt grozi, Sudan zaniepokojony
BIZNES
Sebastian M. poszukiwany po wypadku na A1
Trzyosobowa rodzina spłonęła w aucie. Rusza proces po tragedii na A1
Łódź
pogoda
"Wody było po kolana". Powalone drzewa, setki interwencji
METEO
Chcą odwołać wójta Grzegorza Jakucia
Uznali, że z tym wójtem współpracować już się nie da
Białystok
Hyundai Georgia USA
Ewakuacja za miliony dolarów. Wiadomo, jak wrócą zatrzymani pracownicy Hyundaia
BIZNES
Dworzec autobusowy najlepsze lata ma za sobą
Dworzec Warszawa Zachodnia. U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"
Piotr Bakalarski
Rosyjski śmigłowiec Mi-8. Zdjęcie ilustracyjne
Rosyjski śmigłowiec w estońskiej przestrzeni. Wezwali szefa ambasady
Świat
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Dziś też będzie groźnie. Alarmy pierwszego i drugiego stopnia
METEO
Abudża stoi w obliczu poważnego kryzysu w służbie zdrowia
Plaga węży w szpitalach, zmarło kilku lekarzy. Ruszył strajk
Świat
imageTitle
Polscy koszykarze zagrają dzisiaj o półfinał mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
"Nie przyjechaliśmy tu rozmawiać o pogodzie". Siatkarze skupieni na celu
EUROSPORT
szon shutterstock_2112653081_1
Czy "szon patrol" to nowy "niebieski wieloryb" albo "czarna wołga"?
Justyna Suchecka
dziecko komputer niebezpieczeństwo
Resort chce walczyć z cyberprzemocą. Szykuje szkolenia w szkołach
Polska
Umowa na projekt nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz podpisana
To ma być polskie TGV. Zapowiadają superszybką kolej
Polska
Sondaże exit poll dają zwycięstwo Partii Pracy
Norwegowie zdecydowali. Są wyniki wyborów
Świat
Wirusy w natarciu
Rok temu zmarło niemal tysiąc osób. Jak będzie teraz?
Polska
Donald Trump
Donald Trump "połknął przynętę"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica