Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministrowie "w bardzo dobrym nastroju". Prezydent też? "Wątpię"

Karol Nawrocki i Donald Tusk na Radzie Gabinetowej
Domański: po Radzie Gabinetowej ministrowie byli w bardzo dobrym nastroju. Wątpię, że prezydent też był
Źródło: TVN24
Rząd nie jest od realizowania projektów pana prezydenta. Powinien był się zastanowić w kampanii wyborczej, czy jego obietnice są do spełnienia - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. Jego zdaniem po ostatniej Radzie Gabinetowej kolejna "nie pojawi się szybko".

Minister finansów i gospodarki odniósł się w programie do środowej Rady Gabinetowej i przyszłej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Mówił, że ministrowie, którzy zabierali głos podczas tego spotkania, byli po niej "w bardzo dobrym nastroju".

- Prezydent Nawrocki też? - dopytywał prowadzący Piotr Kraśko.

- Wątpię. Myślę, że ta Rada Gabinetowa sprawi, iż kolejna nie pojawi się szybko - odparł.

- W części jawnej pan premier bardzo wyraźnie pokazał, na czym polega różnica pomiędzy naszym rządem i rządem naszych poprzedników, z jakimi wyzwaniami odziedziczonymi po rządzie PiS-u nasz rząd się musiał mierzyć. I jednocześnie pokazywał nasze sukcesy. Chociażby związane z walką z inflacją - mówił dalej minister.

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik
Dowiedz się więcej:

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

"Rząd nie jest od realizowania projektów prezydenta"

Domański zapytany, co odpowiedziałby Karolowi Nawrockiemu, gdyby ten wyraził oczekiwanie, że rząd znajdzie pieniądze na realizację jego obietnic, odparł, że "rząd nie jest od realizowania projektów pana prezydenta". - W kampanii wyborczej powinien był się wtedy zastanowić, czy jego obietnice są do spełnienia - dodał.

- A moją rolą jako ministra finansów nie jest szukanie środków na realizację często zupełnie nieprzemyślanych, niemądrych, złych dla gospodarki propozycji, jakie składa pan prezydent - powiedział gość TVN24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rada Gabinetowa
"Ci, co przysnęli, zaczęli podnosić głowy". "Kosiniak się odpalił", a Domański starł z prezydentem
PODCAST POLITYCZNY
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
"Prace trwają do ostatniej chwili". Deklaracja premiera
BIZNES
Donald Tusk
Tusk zabrał głos po Radzie Gabinetowej. Mówił o współpracy z Nawrockim

Domański: prezydent musi się zastanowić, co wetuje

Jako "bardzo niemądrą" Domański ocenił weto prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej. Stwierdził, że ono jest "katastrofalne z punktu widzenia obniżania cen energii w Polsce". - Bo lądowa energetyka wiatrowa to zdecydowanie najtańsze źródło energii. Jeżeli pan prezydent mówi "nie" lądowej energetyce wiatrowej, to de facto mówi "nie" niższym cenom energii dla polskich rodzin i dla polskiego biznesu - powiedział minister.

Domański: rząd nie jest od realizowania projektów prezydenta
Źródło: TVN24

- Jeżeli pan prezydent postuluje zmiany podatkowe, na których skorzysta 25 procent najbogatszych Polaków, tych, którzy najwięcej zarabiają, to pan redaktor wybaczy, ale to nie jest rozwiązanie, pod które ja będę szukał dodatkowych niemal 30 miliardów złotych. Więc pan prezydent musi się zastanowić, co wetuje - dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Udostępnij:
TAGI:
Andrzej DomańskiGospodarkafinanseBudżet państwaKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Kapitalny początek Zmarzlika we Wrocławiu. Trwa przedostatnia runda
RELACJA
imageTitle
Niehonorowe zachowanie i przepychanka na koniec. Francuzi nie dali się Doncziciowi
EUROSPORT
Ulewa zalała miasto Metković na chorwackim wybrzeżu
Burza na turystycznym wybrzeżu. Zalane domy i drogi
METEO
imageTitle
Niespodziewana porażka londyńczyków. United wyszarpali wygraną
EUROSPORT
Magdalena Fręch w meczu z Coco Gauff w 3. rundzie US Open
Jednostronny mecz. Gauff poza zasięgiem Fręch
EUROSPORT
Burza, noc
Tej nocy w pogodzie będzie się działo
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski radzi Nawrockiemu. "Sprawdziłbym, który z doradców był takim durniem"
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Gdzie jest burza? Grzmi w kilku województwach
METEO
imageTitle
Zabójcze 20 minut Korony. "Kamień milowy"
EUROSPORT
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
UNESCO alarmuje. Za parę lat może zabraknąć kilkudziesięciu milionów nauczycieli
Świat
imageTitle
Philipsen po raz drugi. Zacięty finisz w Saragossie
EUROSPORT
Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku
Rebelianci potwierdzają. W nalotach zginęło kilku ich przywódców
Świat
Sharenting
Jak dbać o wizerunek dzieci w sieci? O tym warto wiedzieć przed nowym rokiem szkolnym
imageTitle
Kolejny dreszczowiec. Polki w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Polska - Belgia w MŚ
Polska - Belgia w MŚ siatkarek [RELACJA]
EUROSPORT
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Nowe informacje w sprawie katastrofy. Śledczy znaleźli kamerę
imageTitle
Finał nie zawiódł. Xiao obronił tytuł w Wuhanie po decydującej partii
EUROSPORT
Andrij Parubij
"Zrobiła to Rosja", "już wcześniej próbowano go zabić"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
"Dzisiaj nie jesteśmy razem". Szczecin już świętował, Gdańsk znów się podzielił
Szczecin
GettyImages-2232118543
Rita Malinkiewicz wicemistrzynią świata w parakolarstwie
EUROSPORT
imageTitle
Kwalifikacje w Holandii dla McLarena
EUROSPORT
Utonięcie mężczyzny w Zalewie Porajskim
Tragedia nad zalewem. Nie żyje mężczyzna
Katowice
Zniszczenia po burzy w Gnieźnie
"To jest nie do opisania, co się tutaj działo"
METEO
Andrij Parubij
Zbrodnia we Lwowie. Media: trafiono na ślad zabójcy
Świat
"Życie 500 metrów od wiatraka". Co to za efekt?
"Życie pięćset metrów od wiatraka". Co to za efekt?
Michał Istel
Wypadek w powiecie zawierciańskim
Dachował samochód. Dwie osoby ranne, jedna nie żyje
Katowice
Ile Ukraińcy wnieśli do polskiej gospodarki?
Biznes apeluje do prezydenta po decyzji o wecie
BIZNES
imageTitle
Cenna zdobycz Zmarzlika przed Grand Prix we Wrocławiu
EUROSPORT
imageTitle
Sposoby na pokonanie Izraela. Kilka elementów musi zagrać
EUROSPORT
Śmietnik
Sprawdź, zanim to weźmiesz do domu. Jest pułapka
Joanna Rubin-Sobolewska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica