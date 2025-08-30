Ministrowie "w bardzo dobrym nastroju". Prezydent też? "Wątpię"

Domański: po Radzie Gabinetowej ministrowie byli w bardzo dobrym nastroju. Wątpię, że prezydent też był Źródło: TVN24

Minister finansów i gospodarki odniósł się w programie do środowej Rady Gabinetowej i przyszłej współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Mówił, że ministrowie, którzy zabierali głos podczas tego spotkania, byli po niej "w bardzo dobrym nastroju".

- Prezydent Nawrocki też? - dopytywał prowadzący Piotr Kraśko.

- Wątpię. Myślę, że ta Rada Gabinetowa sprawi, iż kolejna nie pojawi się szybko - odparł.

- W części jawnej pan premier bardzo wyraźnie pokazał, na czym polega różnica pomiędzy naszym rządem i rządem naszych poprzedników, z jakimi wyzwaniami odziedziczonymi po rządzie PiS-u nasz rząd się musiał mierzyć. I jednocześnie pokazywał nasze sukcesy. Chociażby związane z walką z inflacją - mówił dalej minister.

"Rząd nie jest od realizowania projektów prezydenta"

Domański zapytany, co odpowiedziałby Karolowi Nawrockiemu, gdyby ten wyraził oczekiwanie, że rząd znajdzie pieniądze na realizację jego obietnic, odparł, że "rząd nie jest od realizowania projektów pana prezydenta". - W kampanii wyborczej powinien był się wtedy zastanowić, czy jego obietnice są do spełnienia - dodał.

- A moją rolą jako ministra finansów nie jest szukanie środków na realizację często zupełnie nieprzemyślanych, niemądrych, złych dla gospodarki propozycji, jakie składa pan prezydent - powiedział gość TVN24.

Domański: prezydent musi się zastanowić, co wetuje

Jako "bardzo niemądrą" Domański ocenił weto prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej. Stwierdził, że ono jest "katastrofalne z punktu widzenia obniżania cen energii w Polsce". - Bo lądowa energetyka wiatrowa to zdecydowanie najtańsze źródło energii. Jeżeli pan prezydent mówi "nie" lądowej energetyce wiatrowej, to de facto mówi "nie" niższym cenom energii dla polskich rodzin i dla polskiego biznesu - powiedział minister.

- Jeżeli pan prezydent postuluje zmiany podatkowe, na których skorzysta 25 procent najbogatszych Polaków, tych, którzy najwięcej zarabiają, to pan redaktor wybaczy, ale to nie jest rozwiązanie, pod które ja będę szukał dodatkowych niemal 30 miliardów złotych. Więc pan prezydent musi się zastanowić, co wetuje - dodał.

