Afera Zondacrypto Karol Nawrocki reaguje na wystąpienie Donalda Tuska w sprawie Zondacrypto Oprac. Kuba Koprzywa |

Karol Nawrocki odpowiada Donaldowi Tuskowi w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Dejnarowicz / Forum

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"Panie premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą" - napisał Nawrocki w odpowiedzi na wystąpienie Tuska w Sejmie.

Zaznaczył jednak, że "powtórzy". "Jeżeli Pan X albo nawet Pan Y - postacie znane - zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury" - napisał. "To tak nie działa - przynajmniej u mnie" - podsumował.

Panie Premierze, myślałem, że tę lekcję mamy już za sobą. Ale powtórzę: jeżeli Pan X albo nawet Pan Y – postacie znane – zaproponują Panu lub komuś z Pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury. To tak nie działa –… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 4, 2026 Rozwiń

Donald Tusk w Sejmie o Zondacrypto

Tusk cytował w Sejmie zeznania kluczowego świadka w sprawie Zondacrypto. - Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby (...) Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom - miał wyjaśniać świadek.

Premier zacytował też inny fragment, dotyczący Nawrockiego: - Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.

Tusk powiedział, że świadek to osoba publicznie znana, ale zgodnie z sugestią prokuratora nie wymienia jego nazwiska. Tłumaczył, że cytaty pochodzą "z protokołu" przekazanego mu przez prokuratora generalnego. - Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności, CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych - przekonywał szef rządu. - Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was - zapowiedział Tusk, zwracając się do prawej części sali plenarnej.

Sieć powiązań w sprawie Zondacrypto Źródło zdjęcia: TVN24

Prokurator generalny Waldemar Żurek tłumaczył później, na jakiej zasadzie Tusk cytował wyjaśnienia świadka z protokołu. - Mam możliwość, zgodnie z artykułem 12 ustawy o prokuraturze, ujawnić dla dobra publicznego i dla dobra obywateli materiały z postępowania, jeżeli moim zdaniem nie utrudnią prowadzenia tego postępowania - mówił.

- Premier miał prawo to ujawnić, dostał formalną zgodę ode mnie w postaci zastosowania ustawy o prokuraturze - powtórzył. - To się dzieje w sposób zgodny z prawem całkowicie - dodał.