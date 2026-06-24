Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAKTY PO FAKTACH

Afera w Szpitalu Południowym. Lekarze o okazji do "oczyszczenia"

|
Michał Sutkowski i Konstanty Szułdrzyński
Szułdrzyński: w tej chwili obserwujemy tak naprawdę objawy choroby, która toczy system od wielu lat
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
To, z czym mamy do czynienia, jest efektem decyzji, które podjęto z górą 20 lat temu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor nauk medycznych Konstanty Szułdrzyński. Aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i kryzys w ochronie zdrowia komentował też doktor nauk medycznych Michał Sutkowski.

W poniedziałek wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

- Myślę, że w tej chwili obserwujemy tak naprawdę objawy choroby, która toczy system od wielu lat. To, z czym mamy do czynienia, jest efektem decyzji, które podjęto z górą 20 lat temu - komentował bieżące wydarzenia w "Faktach po Faktach" w TVN24 Szułdrzyński, dyrektor do spraw medycznych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Stwierdził jednak, że "przypadek, z którym mamy do czynienia w tej chwili, jest przypadkiem dość ekstremalnym, patologicznym". - Natomiast on pokazuje poniekąd, do czego wszyscy tak naprawdę doprowadziliśmy system przez ponad dwie dekady - powiedział.

Sutkowski - prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych, związany z Uczelnią Łazarskiego - ocenił z kolei, że ostatni przykład jest okazją do "pewnego rodzaju oczyszczenia, które musi, czy powinno nastąpić". - Z tego złego możemy wyciągnąć także i dobre, konstruktywne wnioski - dodał.

12 spraw zgonów w Szpitalu Południowym

Jak poinformował na środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, od 2023 roku prokuratura miała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Warszawskim Szpitalu Południowym. Większość zostało umorzonych lub odmówiono wszczęcia postępowania.

Goście "Faktów po Faktach" byli pytani, czy 12 takich spraw przez trzy lata dotyczących jednego szpitala to dużo. - W skali szpitala to nie są duże liczby. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo pacjentów umiera w szpitalu, a nie w domu, bo do szpitala przychodzą bardzo ciężko chorzy i ich śmierć nie jest wynikiem zaniedbania, tylko po prostu ciężkiej choroby - powiedział Szułdrzyński.

Jak przypomniał, "rodziny pacjentów mają prawo i korzystają z tego, żeby zgłaszać do prokuratury podejrzenie niedopełnienia obowiązków, co często nie znajduje potwierdzenia po wyjaśnieniu takiej sprawy". - Dlatego byłbym jak najbardziej ostrożny w rozsądzaniu, czy takie sytuacje miały w rzeczywistości miejsce czy nie. Od tego są odpowiednie organy - zaznaczył.

Szułdrzyński: każdy wolałby być leczony przez wypoczętego lekarza

Goście byli następnie pytani o jeden z postulatów, o którym mówił w środę prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. - Żądamy od premiera ujednolicenia czasu pracy lekarzy, niezależnie od formy zatrudnienia - oznajmił. Wyjaśnił też, że maksymalny czas pracy, niezależnie od tego, czy medyk jest zatrudniony na etacie czy też pracuje w oparciu o kontrakt, miałby wynieść do 78 godzin tygodniowo (nieco ponad 300 miesięcznie).

Szułdrzyński ocenił ten pomysł pozytywnie, ponieważ "każdy wolałby być leczony przez wypoczętego lekarza". - Jeśli kierowca tira ma maksymalną liczbę godzin, po której musi odpocząć, a lekarz, który ponosi dużą odpowiedzialność, nie musi odpoczywać, to na pewno dobre rozwiązanie nie jest - zauważył.

Według niego jednak rozwiązanie to będzie "wyłącznie leczyć jeden z objawów choroby". - To nie jest dobra sytuacja do tego, żeby podejmować radykalne decyzje. To wymaga głębszego zastanowienia się nad tym, jak zmienić ten system, bo teraz spijamy efekty decyzji podjętych wiele lat temu - ocenił lekarz.

Sutkowski zwrócił również uwagę na coraz mniejsze zaufanie do lekarzy i całego środowiska medycznego. - Taka antylekarskość powoduje, że będziemy coraz bardziej chorzy i coraz bardziej będzie chory system - ocenił.

OGLĄDAJ: "Trzaskowski ma ogromny pożar na zapleczu"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
Czarno na białym
30 min
Debata "USA–Polska. Historia solidarności"
Amerykanie z podziwem o Polsce. "Nie żartuję, jak o tym mówię"
Debata TVN24+
Źródło: TVN24
Tagi:
LekarzeSzpitalOchrona zdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Polskie złoto należy też do UE? Czego nie powiedział Tusk
Koniec wielkiej hossy. Złoto najtańsze od miesięcy
BIZNES
imageTitle
Złamał rywalowi nogę. Potężna kara dla Katarczyka
EUROSPORT
Polska - Belgia
Polacy nie złożyli broni. Walczą o tie-breaka
RELACJA
Asteroida
Asteroida mknie ku Ziemi. Taki przelot zdarza się "raz na kilka lat"
METEO
Emil Jędrzejewski
"To jest teraz jego zadanie, żeby wszystko udowodnić"
KROPKA NAD I
imageTitle
Argentyńczycy wyszli na ulice. Tak świętowali urodziny Messiego
EUROSPORT
Hiszpania, Marbella, jachty, port, marina, nieruchomości
Kupują tam domy jako "plan awaryjny". Gwałtowny wzrost cen w kraju
BIZNES
Kim Dzon Un z żoną Ri Sol-ju (pierwsza z lewej) i córką Kim Ju Ae
"Zwykli ludzie nie mogą nawet marzyć". Nowy trend w Korei Północnej
BIZNES
Bośnia i Hercegowina - Katar
Bośniacy poszli za ciosem, Katarczycy odpowiedzieli
RELACJA
Szwajcaria - Kanada
Walczą o pierwsze miejsce w grupie. Szwajcarzy bliżej gola
RELACJA
Debata o relacjach polsko-amerykańskich
"Ludzie, którzy jadą do Polski, wracają i mówią, wow, tam jest po prostu pięknie"
Polska
Grill
Jest tak gorąco, że zakazano grillowania
METEO
Binance
Binance rozesłał maile do polskich klientów. "Usługi zostaną ograniczone"
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Ultimatum zadziałało". Zełenski: przekaźniki wyłączone
Muzeum Literatury w Warszawie
Dyrektorka Muzeum Literatury rezygnuje ze stanowiska
WARSZAWA
Petr Pavel
Prezydent złożył skargę na premiera. Jest decyzja sądu
imageTitle
Jedyny taki kibic. Oglądał mecz w całkowitym bezruchu
EUROSPORT
Pociąg Intercity (zdjęcie ilustracyjne)
Pociągi z prędkością 250 km/h. Od przyszłego roku nowe trasy
BIZNES
24 1700 dns cl-0001
"Myślę, że NATO się obudziło”. Amerykański generał o zaangażowaniu Europy
Keir Starmer, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron i Friedrich Merz na szczycie E5 w Berlinie
Pięcioro przywódców i "pięć przesłań"
imageTitle
Messi zagra na kolejnym mundialu? Nie zaprzeczył
EUROSPORT
Nastolatek jechał hulajnogą ponad 60 km/h
Środkiem jezdni, z prędkością 63 kilometrów na godzinę.16-latek bez kasku
WARSZAWA
Warszawski Szpital Południowy
Po pierwsze odpowiedzialność. Eksperci ochrony zdrowia apelują o studzenie emocji
Zdrowie
Pole minowe (zdjęcie podglądowe)
Usuwał miny na ukraińskim froncie. Zginął w rosyjskim ataku
Rekordowy upał w Wielkiej Brytanii
"Trzeźwiący" rekord na Wyspach. W Europie padają kolejne
METEO
imageTitle
MKOl docenił olimpijczyków. 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach
EUROSPORT
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Powstanie nowy przystanek kolejowy
WARSZAWA
Nowy tymczasowy terminal na lotnisku w Modlinie
Lotnisko w Modlinie może przyjąć więcej pasażerów
WARSZAWA
Prognozowane odchylenie temperatury od średniej w niedzielę 28.06. Do 16 st. C powyżej normy na terenie Polski
"Pierwszy raz w historii TVN24 pokazujemy takie mapy"
METEO
imageTitle
Zwycięski bój Kawy. Do Wimbledonu jeden krok
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica