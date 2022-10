Rzeczkowski: ujawnione protokoły pokazują, że prokuratura nie zweryfikowała zeznań Marcina W. i nie sprawdziła tropów rosyjskich

Cały czas pozostaje aktualne pytanie, co prokuratura zrobiła z zeznaniami Marcina W. , wspólnika Marka Falenty, dotyczącymi rzekomej czy prawdziwej sprzedaży nagrań Rosjanom - powiedział w TVN24 Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz "Newsweeka". Odniósł się do opublikowanych przez Prokuraturę Krajową protokołów zeznań mężczyzny.

Tusk: Ziobro używa prokuratury, by atakować rodzinę lidera opozycji. To rosyjskie metody, nie dam się przestraszyć

Tusk: Ziobro używa prokuratury, by atakować rodzinę lidera opozycji. To rosyjskie metody, nie dam się przestraszyć TVN24

Ujawnione protokoły "pokazują to, że prokuratura nie zweryfikowała zeznań Marcina W."

- Przynajmniej nie ma na to żadnego śladu, pół dowodu, choć minister Ziobro zapowiedział, że odpowie na oskarżenia, jak to nazwał, Donalda Tuska na jego konferencji prasowej - dodał.

- Rozmawiam z prawnikami, ekspertami i słyszę, że skandalem jest, że prokuratura wyłączyła, jeśli wyłączyła, bo też tego nie wiemy, sprawę do osobnego rozpatrzenia po czterech miesiącach - mówił. Dodał, iż "karniści twierdzą, że powinno to być zrobione natychmiast, a Marcin W. powinien być przesłuchany jako świadek, bo wtedy jego odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań byłaby zupełnie inna".

Rzeczkowski: ilość poszlak, informacji wskazuje, że ten wątek powinien być potraktowany ze śmiertelną powagą

- Chciałbym wskazywać na fakty. Fakty są takie, że Marcin W. o tych relacjach bliskich Falenty z Rosjanami opowiada od lat. Fakty są takie, że obaj byli w Kemerowie, fakty są takie, że polski kontrwywiad zbierał takie informacje drogą operacyjną, że doszło do jakiejś transakcji między Falentą a Rosjanami. Czy to się stało w Kemerowie, czy wcześniej, czy później, to powinny rozstrzygnąć służby. Ilość poszlak, informacji, które do nas już docierały wcześniej, wskazuje, że ten wątek powinien być potraktowany ze śmiertelną powagą, tymczasem prokuratora omija go szerokim łukiem - mówił.