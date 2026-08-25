Polska Afera deweloperska. Michał Sapota wyszedł z aresztu Joanna Rubin-Sobolewska |

Michał Sapota wychodzi z aresztu w Łodzi Źródło wideo: TVN24 - Miłosz Macierzyński Źródło zdj. gł.: TVN24

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Decyzję o możliwości opuszczenia aresztu Sąd Apelacyjny w Łodzi uzależnił od wpłaty poręczenia majątkowego do 24 sierpnia. Środki wpłynęły w terminie, a podejrzany wyszedł na wolność po blisko roku izolacji.

Michał Sapota wychodzi z aresztu Źródło zdjęcia: TVN24

Sapota jest podejrzany między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz oszustwa na szkodę inwestorów i nabywców mieszkań. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi dotyczy obecnie dziewięciu podejrzanych. Prokuratura szacuje straty nawet na trzy miliardy złotych.

W lipcu 2026 roku warszawski sąd ogłosił upadłość HREIT S.A., będącej sercem grupy inwestycyjno-deweloperskiej HRE.

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Kto wpłacił pieniadze?

Dziennikarka TVN24 Ewelina Galoch zapytała Michała Sapotę, co zamierza powiedzieć osobom, które wpłaciły pieniądze na mieszkania, a do dziś nie otrzymały lokali. Nie odpowiedział.

Michał Sapota wychodzi z aresztu Źródło zdjęcia: TVN24

- Dziś nie będziemy udzielać komentarzy – powiedział jego obrońca, adwokat Wojciech Borowik.

Michał Sapota wychodzi z aresztu Źródło zdjęcia: TVN24

Dopytywany o źródło siedmiu milionów złotych wpłaconych tytułem poręczenia majątkowego, przekazał jedynie, że środki pochodziły od osób najbliższych jego klientowi. Dodał, że Michał Sapota chce być teraz z rodziną.

Co najmniej 1736 pokrzywdzonych

Prokuratorzy przesłuchują kolejnych pokrzywdzonych i świadków, analizują dokumentację grupy, firmową korespondencję oraz przepływy pieniężne. Według wcześniejszych informacji prokuratury pokrzywdzonych w sprawie jest co najmniej 1736 osób, a śledczy nie wykluczają, że liczba ta jeszcze wzrośnie.

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"Wizjoner deweloperki"

Grupa HRE przez lata była jednym z największych prywatnych przedsięwzięć dewelopersko-inwestycyjnych w Polsce. Nie tylko budowała i sprzedawała mieszkania, ale także zachęcała do inwestowania pieniędzy w swoje projekty. Wokół HRE powstała sieć spółek realizujących inwestycje mieszkaniowe w różnych częściach kraju. Kluczową spółką deweloperską był HREIT.

Twórcą grupy był właśnie Sapota, jeden z najbardziej rozpoznawalnych menedżerów na rynku nieruchomości. Wcześniej był prezesem Murapolu, jednego z największych deweloperów w kraju, a przez pewien czas pełnił także funkcję wiceprezesa Widzewa Łódź.

Dziś to właśnie wokół jego działalności koncentruje się śledztwo. W wielu miastach, m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie czy Opolu, inwestycje HREIT utknęły. Część osób, które wpłaciły pieniądze na mieszkania, została bez lokali, a inwestorzy nie doczekali się zwrotu kapitału wraz z obiecywanymi odsetkami.

Model biznesowy grupy od lat budził zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK uznał, że spółki z grupy HRE mogły wprowadzać klientów w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji i związanego z nimi ryzyka. W efekcie na spółki z grupy nałożono wielomilionowe kary, a sankcje objęły również osoby zarządzające.

Krytycznie o inwestycyjnej części działalności wypowiadał się również Polski Związek Firm Deweloperskich. Przedstawiciele organizacji oceniali, że sposób finansowania przedsięwzięć HRE bardziej przypominał strukturę piramidy finansowej.

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Redagowała Katarzyna Guzik