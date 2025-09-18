Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>
Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24
Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" >>>
Autorka/Autor: Łukasz Wieczorek
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24
Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.
Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl
Oglądasz na więcej niż 2 urządzeniach naraz. Aby kontynuować, zatrzymaj odtwarzanie na jednym z nich.
Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl
Ten materiał jest obecnie niedostępny. Może został usunięty, przeniesiony lub jego publikacja jest opóźniona.
Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl
Przykro nam, materiały można odtwarzać tylko na terenie Unii Europejskiej.
Jeżeli przebywasz na terenie UE i widzisz ten komunikat, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie:pomoc.tvn24.pl
Spróbuj odświeżyć stronę. Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl