Polska 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Trwają uroczystości na Westerplatte Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Syreny alarmowe na Westerplatte Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa

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87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Tradycyjnie, uroczystości upamiętniające agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę odbywają się o świcie 1 września w Gdańsku na Westerplatte. Biorą w nich udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie chcą uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej.

Na Westerplatte obecni są przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych. Wśród nich prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, a także wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 4.15 od złożenia wieńca na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Syreny alarmowe na Westerplatte

O godzinie 4.45 na Westerplatte zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Jednocześnie na Westerplatte rozległ się zainscenizowany huk wystrzałów, a w powietrzu pojawiły się flary symbolizujące nadlatujące pociski.

Żołnierze i zgromadzeni goście odśpiewali hymn państwowy, a na maszt podniesiona została flaga Polski.

Zapalony został Znicz Pokoju, a następnie odczytano Apel Pamięci.

Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił prezydent Karol Nawrocki. - Pamięć o pierwszym września wymaga od nas prawdy i odpowiedzialności, a prawda ma swoje symbole, ma swoje fakty, prawda ma też swoje znaki - mówił.

Jak powiedział, "z całą pewnością najważniejszym dla Polaków i jednym z najważniejszych dla całej II wojny światowej symboli jest Westerpaltte", gdzie polscy żołnierze "walczyli nie tylko z przeważającą siłą niemieckiego wroga", ale na Westerplatte "wykuwał się także archetyp postaw podczas całej II wojny światowej".

- 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów - mówił Nawrocki. Przypomniał, że "co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej".

- Istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem, niestety, wielki problem mają dzisiaj rządzący - ocenił. - A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami, polskością - dodał.

Uroczystości w Wieluniu

Uroczystości upamiętniające wybuch wojny odbywają się także w Wieluniu, czyli tam, gdzie jako pierwsze spadły niemieckie bomby. W uroczystościach obok nielicznych żyjących jeszcze naocznych świadków tragedii uczestniczą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. O godz. 4.40. w mieście także rozległy się syreny alarmowe.

Przed godz. 10 znicz przed pomnikiem ofiar niemieckiego bombardowania w Wieluniu zapali Donald Tusk, który weźmie udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1.