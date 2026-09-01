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Polska

87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Trwają uroczystości na Westerplatte

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Uroczystości na Westerplatte
Syreny alarmowe na Westerplatte
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Adam Warżawa
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Trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach na Westerplatte udział biorą prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. W Wieluniu jest zaś marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

87 lat temu wybuchła II wojna światowa. Tradycyjnie, uroczystości upamiętniające agresję hitlerowskich Niemiec na Polskę odbywają się o świcie 1 września w Gdańsku na Westerplatte. Biorą w nich udział kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, harcerze oraz wszyscy ci, którzy wspólnie chcą uczcić bohaterstwo polskich obrońców i pamięć wszystkich ofiar II wojny światowej.

Na Westerplatte obecni są przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych. Wśród nich prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, a także wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 4.15 od złożenia wieńca na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego
Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Warżawa

Syreny alarmowe na Westerplatte

O godzinie 4.45 na Westerplatte zawyły syreny alarmowe. To właśnie wtedy, 87 lat temu, z niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" padły pierwsze strzały w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Jednocześnie na Westerplatte rozległ się zainscenizowany huk wystrzałów, a w powietrzu pojawiły się flary symbolizujące nadlatujące pociski.

Żołnierze i zgromadzeni goście odśpiewali hymn państwowy, a na maszt podniesiona została flaga Polski.

Zapalony został Znicz Pokoju, a następnie odczytano Apel Pamięci.

Karol Nawrocki podczas obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił prezydent Karol Nawrocki. - Pamięć o pierwszym września wymaga od nas prawdy i odpowiedzialności, a prawda ma swoje symbole, ma swoje fakty, prawda ma też swoje znaki - mówił.

Jak powiedział, "z całą pewnością najważniejszym dla Polaków i jednym z najważniejszych dla całej II wojny światowej symboli jest Westerpaltte", gdzie polscy żołnierze "walczyli nie tylko z przeważającą siłą niemieckiego wroga", ale na Westerplatte "wykuwał się także archetyp postaw podczas całej II wojny światowej".

- 1 września 1939 roku rozpoczęła się hekatomba, pandemonium. 1 września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim wyrządzona przez Niemców i przez Sowietów - mówił Nawrocki. Przypomniał, że "co szósty Polak zginął w czasie II wojny światowej".

- Istnieje prawda o II wojnie światowej, która jest tak słabo słyszalna u naszych zachodnich sąsiadów, u naszych sojuszników w Berlinie, w Niemczech. Prawda, której nie zna albo nie chce poznać Europa. Prawda, która nie dociera za Atlantyk. Prawda, z którą wielki problem, niestety, wielki problem mają dzisiaj rządzący - ocenił. - A musimy wszyscy powtarzać i uzmysłowić sobie, choć to boli, ale jest potrzebne, że Niemcy nie potrzebowały Adolfa Hitlera, żeby gardzić Polską, Polkami, Polakami, polskością - dodał.

Uroczystości w Wieluniu

Uroczystości upamiętniające wybuch wojny odbywają się także w Wieluniu, czyli tam, gdzie jako pierwsze spadły niemieckie bomby. W uroczystościach obok nielicznych żyjących jeszcze naocznych świadków tragedii uczestniczą marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. O godz. 4.40. w mieście także rozległy się syreny alarmowe.

Przed godz. 10 znicz przed pomnikiem ofiar niemieckiego bombardowania w Wieluniu zapali Donald Tusk, który weźmie udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1.

Źródło: TVN24
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Tagi:
II wojna światowaKarol NawrockiDonald TuskWesterplatteGdańsk
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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