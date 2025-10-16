Ruszyła rejestracja sztabów 34. Finału WOŚP

Owsiak o rejestracji sztabów 34. Finału WOŚP Źródło: TVN24

Rejestracja sztabów 34. Finału WOŚP ruszyła w czwartek i potrwa do 17 listopada. Jak informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 12 listopada zarejestrowane sztaby będą mogły już rozpocząć zapisy wolontariuszy.

34. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Cel zbiórki zostanie ogłoszony 21 października. Jerzy Owsiak powiedział w czwartek, że stanie się to przy okazji przekazywania kolejnych samochodów dla hospicjów w Łodzi.

Każdego roku w działania WOŚP włączają się tysiące osób. W ramach 33. finału powstało 1 686 sztabów, w tym 93 zagraniczne (w 23 krajach). WOŚP wspierało 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.

Zebrano 289 068 047,77 złotych na onkologię i hematologię dziecięcą.

WOŚP. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 33 finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła ponad 78,5 tysiąca urządzeń.

