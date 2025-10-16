Ruszyła rejestracja sztabów 34. Finału WOŚP

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak ogłosił, że rozpoczęła się rejestracja sztabów na 34. Finał WOŚP. Odbędzie się on 25 stycznia 2026 roku. Za kilka dni poznamy cel zbiórki.
Rejestracja sztabów 34. Finału WOŚP ruszyła w czwartek i potrwa do 17 listopada. Jak informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 12 listopada zarejestrowane sztaby będą mogły już rozpocząć zapisy wolontariuszy.
34. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku. Cel zbiórki zostanie ogłoszony 21 października. Jerzy Owsiak powiedział w czwartek, że stanie się to przy okazji przekazywania kolejnych samochodów dla hospicjów w Łodzi.
Każdego roku w działania WOŚP włączają się tysiące osób. W ramach 33. finału powstało 1 686 sztabów, w tym 93 zagraniczne (w 23 krajach). WOŚP wspierało 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.
Zebrano 289 068 047,77 złotych na onkologię i hematologię dziecięcą.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Fundacja WOŚP, dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są finałami, wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.
W ciągu 33 finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła ponad 78,5 tysiąca urządzeń.