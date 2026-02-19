Piotr Buras, gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski

19.02.2026 19 min

Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - mówił Jarosław Kaczyński odnosząc się do programu pożyczek na zbrojenia SAFE. Słowa prezesa PiS komentowali goście Piotra Marciniaka w pierwszej części programu "Tak jest" w TVN24. - Program SAFE jest zastrzykiem pieniędzy, który znacząco zdynamizuje proces modernizacji polskich sił zbrojnych. Mamy pewne obszary, w których musimy dokonać szybkich skoków ze starego, czasami nawet postradzieckiego, sprzętu - mówił generał brygady doktor Jarosław Kraszewski (były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN). Dodał, że "dzięki pieniądzom z SAFE zbudujemy polską potęgę, a nie wejdziemy pod niemiecki but". Piotr Buras (dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations) stwierdził, że dyskusja wokół programu SAFE jest wykorzystywana do bardzo ostrej antyeuropejskiej retoryki. - W tej dyskusji pojawiają się oczywiście argumenty finansowe i przemysłowe, ale one są bardzo łatwe do zbicia, natomiast za tym wszystkim stoi przekaz, że współpraca z Unią Europejską w zakresie obrony jest czymś złym, ponieważ to zagraża naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi - wyjaśnił Buras. Rozwiń