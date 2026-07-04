Donald Trump zmienia relacje z Europą. Przestał pytać o wydatki, teraz chce lojalności

Donald Trump kolejny raz wypomina europejskim sojusznikom nielojalność. Sugeruje, że tak jak oni nie pomogli mu w Iranie, tak Stany Zjednoczone mogłyby nie pomóc im w obronie przed Rosją. Zaledwie kilka tygodni temu udzielił wypowiedzi, którą interpretowano jako co najmniej gotowość do wycofania Stanów z NATO. Takich ostrych słów było więcej. Jak je rozumieć? Czy to technika negocjacyjna? Ostrzeżenie? A może sygnał, że transatlantyckie gwarancje bezpieczeństwa przestają być oczywistością?Artykuł dostępny w subskrypcji
Donald Trump - NATO - Europa - Rosja. Ten układ jest skomplikowany już od lat, analizowaliśmy go zresztą całkiem niedawno. Teraz staje się jeszcze trudniejszy, bo Donald Trump wydaje się cały czas mieć Europie za złe, że zawiodła go podczas wojny z Iranem.
Pozostało 94% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak zmieniły się oczekiwania Donalda Trumpa wobec europejskich sojuszników.
Jakie konsekwencje dla NATO mają wypowiedzi amerykańskiego prezydenta.
Dlaczego Europa zaczęła zwiększać wydatki na obronność.
Jakie są historyczne źródła napięć w relacjach USA–Europa.
W jakiej sytuacji znajduje się obecnie Polska na tle innych państw NATO.