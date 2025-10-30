Powiat nyski (woj. opolskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 października o 9:30 w Włodarach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów w kierunku szkoły. Sprawca prawdopodobnie strzelał z wiatrówki. Dyrekcja szkoły zdecydowała o tym, żeby rodzice odebrali dzieci - informuje mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.

Na miejscu pracuje policja oraz technik kryminalistyki. Policja nie podaje, czy sprawca został zatrzymany.

- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Nikomu nic się nie stało. Szkoła współpracuje z policją - przekazała Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.

