Do zdarzenia doszło w czwartek, 30 października o 9:30 w Włodarach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów w kierunku szkoły. Sprawca prawdopodobnie strzelał z wiatrówki. Dyrekcja szkoły zdecydowała o tym, żeby rodzice odebrali dzieci - informuje mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.
Na miejscu pracuje policja oraz technik kryminalistyki. Policja nie podaje, czy sprawca został zatrzymany.
- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Nikomu nic się nie stało. Szkoła współpracuje z policją - przekazała Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.
Autorka/Autor: SK/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock