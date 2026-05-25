Opole

Pijana matka opiekowała się niemowlęciem

Pijana opiekowała się niemowlęciem
W mieszkaniu libacja, matka pijana. Dwuletnia dziewczynka uciekła do sąsiadów
Pijana 35-latka spacerowała z pięciomiesięcznym dzieckiem w wózku po parku w Strzelcach Opolskich. Kobieta ledwo utrzymywała równowagę, a badanie wykazało u niej aż 3 promile alkoholu. Teraz odpowie za narażenie zdrowia i życia córki.

Policja w Strzelcach Opolskich otrzymała zgłoszenie o pijanej kobiecie poruszającej się z dzieckiem w wózku alejkami parku miejskiego. Zgłaszająca podczas spaceru zauważyła kobietę prowadzącą wózek w pobliżu stawu. Według jej relacji, kobieta szła chwiejnym krokiem, zataczając się od lewej do prawej strony ścieżki oraz ledwo utrzymywała równowagę.

Pijana i agresywna matka

Gdy zgłaszająca podeszła do kobiety, poczuła od niej silny zapach alkoholu. W wózku zobaczyła śpiącą małą dziewczynkę.

Matka była agresywna wobec kobiety, która próbowała interweniować - popychała ją, szarpała i ciągnęła za włosy. Była wulgarna i krzyczała, że ma "zabrać sobie to dziecko", wskazując na dziewczynkę w wózku.

Pijana opiekowała się niemowlęciem
Na miejsce wysłano patrol. Policjanci ustalili, że jest to 35-letnia mieszkanka gminy Strzelce Opolskie. W wózku znajdowała się jej pięciomiesięczna córka. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Lekarze zbadali dziecko - dziewczynka była zadbana, najedzona i nie miała widocznych obrażeń.

Kontakt z kobietą był bardzo utrudniony.

"Sprawczyni interwencji była agresywna, używała słów wulgarnych, nie chciała podać swoich danych osobowych oraz odmawiała poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Dopiero po dłuższej chwili i namowie 13-letniego syna, który przybył na miejsce, kobieta zgodziła się na badanie" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Matka była kompletnie pijana

Po przebadaniu okazało się, że kobieta opiekowała się dzieckiem, mając w swoim organizmie aż 3 promile alkoholu. W torbie wózka policjanci znaleźli również alkohol.

Matka z 3 promilami spacerowała z wózkiem
Na miejsce przyszła także babcia dziecka. Była trzeźwa i zadeklarowała, że zaopiekuje się wnukami. Pijana 35-latka została przewieziona do komendy i umieszczona w policyjnym areszcie do czasu wytrzeźwienia.

O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny. Kobieta odpowie za narażenie życia i zdrowia dziecka, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Odpowie również za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym oraz za nieudzielenie funkcjonariuszom danych osobowych.

Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
