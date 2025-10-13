Marta Golbik o nowelizacji "ustawy alkoholowej"

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zatrzymania doszło 9 października na drodze krajowej nr 46 w Starym Paczkowie (Opolskie). Policjantki nyskiej drogówki podczas kontroli prędkości zauważyły pojazd, którego kierujący poruszał się z prędkością 91 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 60. Kiedy jedna z policjantek wyszła na jezdnię i wydała sygnał do zatrzymania się, jadący fordem mężczyzna pomachał jej, ominął i kontynuował jazdę. Policjantki ruszyły w pościg.

"Mężczyzna jednak nie reagował na podane sygnały wzywające go do zatrzymania się, wręcz przeciwnie. Gwałtownie przyspieszył i jechał całą szerokością jezdni. Pościg zakończył się na drodze polnej, gdzie mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony" - informuje opolska policja.

Pomachał policjantce i zaczął uciekać Źródło: Nyska policja

Miał 2,5 promila

38-latek miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Pojazd, którym się poruszał, został odholowany na parking strzeżony.

Mężczyźnie grozi kara do pięciu lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna i konfiskata samochodu lub jego równowartości.

Zatrzymany 38-latek Źródło: Nyska policja

Dowiedz się więcej: TVN24 HD. Oglądaj na żywo