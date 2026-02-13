Strzelali w okna mieszkańców. Trzech nastolatków zatrzymanych

Opole. Strzelali do okien, zostali zatrzymani

W sobotę (7 lutego) po godzinie 20 do policjantów z Opola wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia szyby w jednym z mieszkań na osiedlu Zaodrze. Zgłaszający poinformował mundurowych, że najprawdopodobniej ktoś strzelał z pistoletu pneumatycznego.

Jak się okazało, w sumie zniszczonych zostało sześć szyb w rejonie ulicy Niedurnego. Policjanci rozpoczęli poszukiwania osób mogących mieć związek z przestępstwem. Po kilku dniach udało im się dotrzeć do sprawców.

"W czwartek, 12 lutego opolscy kryminalni zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w wieku 17 i 16 lat. Obaj zatrzymani to mieszkańcy Opola. W piątek rano został zatrzymany 15-letni mieszkaniec miasta, który również miał brać udział w zdarzeniu. Policjanci zabezpieczyli dwie sztuki pistoletów pneumatycznych w miejscu zamieszkania nastolatków" - podała Komenda Miejska Policji w Opolu.

Strzelali do okien, zostali zatrzymani Źródło: KMP w Opolu

Siedemnastolatek będzie odpowiadał za przestępstwo związane z uszkodzeniem mienia. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Sprawą 15- i 16-latka zajmie się sąd rodzinny.

Opracował Michał Malinowski/tok