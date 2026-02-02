Nagrywał i robił zdjęcia dzieciom w toalecie

Krapkowice (woj. opolskie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 24 stycznia w toalecie jednego z supermarketów w Krapkowicach.

"W trakcie korzystania z toalety 10-letnia dziewczynka zauważyła, że ktoś telefonem nagrywa ją i robi jej zdjęcia ponad ścianką działową. Zauważyła również męskie buty wystające spod ścianki. Natychmiast powiedziała o tym swojej młodszej siostrze, która wcześniej korzystała z tej samej toalety, a ta o zdarzeniu powiedziała matce" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.

Kobieta natychmiast wbiegła do toalety i zaczęła krzyczeć, aby mężczyzna wyszedł z kabiny. Kobieta zażądała również, aby usunął zdjęcia jej córek z telefonu.

32‑latek zatrzymany za nagrywanie dzieci w sklepowej toalecie Źródło: Policja Krapkowice

Nagrywał dzieci w toalecie, po tym chciał uciec

Mężczyzna próbował uciec, ale zauważył go policjant po służbie, który razem z innym klientem sklepu zatrzymał podejrzewanego i pilnował go do przyjazdu patrolu. 32-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

"W trakcie czynności procesowych okazało się, że zatrzymany był już notowany za przestępstwa o charakterze seksualnym. Policjanci w trakcie przeszukania zabezpieczyli nośniki pamięci, komputery, telefony i laptopy" - podano w policyjnym komunikacie.

Nagrywał dzieci w toalecie Źródło: Policja Krapkowice

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty dotyczące naruszenia intymności seksualnej poprzez utrwalanie wizerunku nagiej osoby, a także zarzut przechowywania i posiadania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. 32-latek został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia, która może zostać zwiększona o połowę, gdyż działał w warunkach recydywy.

Ujęty w sklepie za naruszenie intymności dzieci Źródło: Policja Krapkowice

