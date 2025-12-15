Logo strona główna
Redakcja poleca:

Opole

Chciał pomóc koledze podczas ataku epilepsji, trafił do aresztu

Policjanci z Kędzierzyna-Koźla wezwani do pomocy mężczyźnie z atakiem epilepsji ustalili, że jego znajomy jest poszukiwany do odbycia ponad 50 dni kary pozbawienia wolności za liczne wykroczenia. 33-latek trafił do aresztu i teraz spędzi święta za kratami.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 11 grudnia, kiedy kędzierzyńscy policjanci zostali wezwani na interwencję, która dotyczyła mężczyzny z atakiem epilepsji. Na miejscu znajdował się zgłaszający, 33-latek, który próbował udzielić pomocy znajomemu. W mieszkaniu była również 1,5 roczna córka poszkodowanego. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a dziewczynką zaopiekowała się babcia.

"W trakcie sprawdzania danych w policyjnych bazach okazało się, że kolega poszkodowanego mężczyzny jest poszukiwany do odbycia ponad 50 dni zastępczej kary pozbawienia wolności" - informuje policja w Kędzierzynie-Koźlu.

33-latek został zatrzymany.

Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego

Siedział w aucie. Trafił do zakładu karnego

Lublin
Zgłosił kolizję z udziałem pijanego kierowcy i trafił za kratki

Zgłosił kolizję z udziałem pijanego kierowcy i trafił za kratki

Lublin

Był poszukiwany do odbycia kary

- Mężczyzna był poszukiwany za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu, zaśmiecanie miejsca publicznego i kradzież sklepową - wyjaśnia młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie-Koźlu.

33-latek trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe święta.

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kędzierzyn-KoźleOpolskiePolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica