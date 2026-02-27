Logo strona główna
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami

17-latek doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Zatrzymano 17-latka
Źródło: Opolska policja
17-latek zatrzymany po brutalnym zabójstwie dwóch osób w Kadłubie (woj. opolskie) usłyszał w piątek w prokuraturze zarzuty i przyznał się do winy. Nastolatek miał zabić siekierą 38-letniego mężczyznę i 87-letnią kobietę, a nagranie z ataku opublikować w sieci.

Zatrzymany po zabójstwie dwóch osób w Kadłubie 17-letni Łukasz G. został w piątek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich. 

- Podejrzanemu przedstawiono zarzuty związane z dokonaniem podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar.

Nastolatkowi, który przyznał się do popełnienia zbrodni, grozi do 30 lat więzienia.

Dwie osoby zamordowane siekierą

W czwartek, 26 lutego około godziny 4 rano policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili w sieci na drastyczne nagrania, które miały przedstawiać zabójstwo.

Śledczy szybko ustalili autora filmu oraz adres w Kadłubie na Opolszczyźnie. W domu funkcjonariusze odkryli ciała 87-letniej kobiety (wcześniej podawano, że kobieta miała 92 lata) i 38-letniego mężczyzny. 

Jak poinformowała prokuratura, w domu mieszkało małżeństwo, starsza matka kobiety oraz jej 17-letni syn. W dniu zbrodni w domu było trzech lokatorów. Matka nastolatka w tym czasie przebywała w szpitalu na planowanym zabiegu. Ofiarami zbrodni był ojczym i babcia nastolatka.

Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Podwójne zabójstwo w Kadłubie
Źródło: Opolska policja

Jak przekazał Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, do zabójstwa doszło w nocy ze środy na czwartek w domu jednorodzinnym. - Weryfikując otrzymane informacje, funkcjonariusze znaleźli zwłoki mężczyzny i kobiety - powiedział rzecznik.

Bar potwierdził, że obrażenia odniesione przez ofiary najprawdopodobniej zostały zadane przy pomocy siekiery.

17-latka zatrzymano po obławie

Po kilku godzinach obławy policjanci odnaleźli i zatrzymali podejrzewanego 17-latka.

- Do zatrzymania nastolatka doszło kilka minut po godzinie 13 w powiecie krapkowickim. Mężczyzna ukrywał się w zaroślach. W chwili zatrzymania nie był uzbrojony, nie stawiał oporu. Był spokojny i niczego nie wyjaśniał. 17-latek został doprowadzony do strzeleckiej komendy - podała w czwartek podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

17-latek doprowadzony do prokuratury
17-latek doprowadzony do prokuratury
Źródło: Opolska policja
Doprowadzenie podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Doprowadzenie podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Źródło: TVN24

To drugie podwójne morderstwo, do którego doszło w województwie opolskim tego dnia. W Sadach pod Niemodlinem policjanci wysłani do interwencji w jednym z domów znaleźli zwłoki 24-latki i jej 29-letniego znajomego. Zatrzymano ukrywającego się na strychu domu 29-letniego brata zamordowanej kobiety. Mężczyzna podczas zatrzymania zaatakował policjanta. W piątek usłyszał zarzuty. Śledczy zarzucają mu zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Opolska policja

