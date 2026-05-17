Opole Zapaliła się przyczepa z kojcami dla psów w Jaśkowicach. Zginęło 11 zwierząt

11 rasowych szczeniaków zginęło w ogniu Źródło wideo: Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie Źródło zdj. gł.: OSP Byczyno

Jedenaście psów zginęło w pożarze, do którego doszło nad ranem z piątku na sobotę w miejscowości Jaśkowice w województwie opolskim. Ogień objął przyczepę typu "kanadyjka", przerobioną na kojce dla zwierząt.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków w sobotę, 16 maja, o godzinie 3.53. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej z Kluczborka. Po przyjeździe strażacy ustalili, że pożar jest już w pełni rozwinięty.

Pożar na posesji w Jaśkowicach (woj. opolskie) Źródło zdjęcia: OSP Byczyno

Jak przekazali strażacy, mimo podjętej akcji nie udało się uratować zwierząt znajdujących się wewnątrz. Zginęło 11 psów - dwa dorosłe oraz dziewięć szczeniąt.

Okoliczności i przyczyny pożaru wyjaśnia policja. Jak poinformowała nas st. asp. Krystyna Chmielewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, przyczynę pojawienia się ognia ma ustalić biegły. Na ten moment jest za wcześnie, by mówić o potencjalnych przyczynach.

Właściciel zwierząt wstępnie oszacował straty na około 80 tysięcy złotych.

