Dzieci bawiły się w chowanego w polu kukurydzy. Pięciolatka nagle zniknęła

Policja o tym, co zrobić, gdy zobaczymy dziecko bez opieki Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę (13 lipca) w jednej z miejscowości na terenie gminy Głubczyce na Opolszczyźnie.

Dzieci bawiły się w chowanego, podczas gdy ich ojciec pracował w polu kukurydzy. W pewnym momencie jedno z dzieci, pięcioletnia dziewczynka, zniknęło bez śladu.

"Próby samodzielnego odnalezienia dziecka zakończyły się niepowodzeniem, dziewczynka nie odpowiadała na wołanie i nie potrafiła wrócić do opiekuna. Rodzice wezwali służby ratunkowe" - informuje w komunikacie policja w Głubczycach.

Na miejsce przyjechały służby, pięciolatka się odnalazła

Na miejsce natychmiast przyjechały wszystkie dostępne patrole głubczyckiej policji, straży pożarnej oraz strażacy ochotnicy z okolicznych miejscowości.

"Na szczęście jeszcze przed rozpoczęciem działań poszukiwawczych, dziecko udało się odnaleźć jednemu z rodziców. Dziewczynce nic się nie stało" - wyjaśnia policja.

"Ta sytuacja na szczęście zakończyła się dobrze, jednak apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje to czas beztroski, ale dla opiekunów powinien to być również czas wzmożonej czujności. Nawet pozornie bezpieczne miejsca mogą stać się niebezpieczne dla małych dzieci, zwłaszcza w otwartym terenie, takim jak pola, łąki czy lasy" - podkreślili w komunikacie policjanci.