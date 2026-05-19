Bocian leżał bezradnie na polu. Trafił do ośrodka
W niedzielę, 17 maja dyżurny otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc przy ratowaniu bociana na terenie Ozimka.
Według ustaleń policji, mieszkańcy Dańca uratowali ptaka, który ma najprawdopodobniej złamane skrzydło. Zwierzę zostało znalezione na polu i nie było w stanie latać. Mieszkańcy uchronili go przed wypuszczanymi samopas psami. Nie mogli jednak przekazać go pod opiekę weterynarza.
Policjanci z Komisariatu Policji w Ozimku zaopiekowali się ptakiem i przewieźli go do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi". To właśnie w tej placówce, pod okiem specjalistów, ranny bocian wraca do zdrowia.
Źródło: tvn24.pl