Opole Bocian leżał bezradnie na polu. Trafił do ośrodka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pierwsze dwa pisklęta bociana wykluły się z jaj, Płoty (Lubuskie) Źródło wideo: Kontakt24 / Jarek Źródło zdj. gł.: KMP Opole

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 17 maja dyżurny otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc przy ratowaniu bociana na terenie Ozimka.

Według ustaleń policji, mieszkańcy Dańca uratowali ptaka, który ma najprawdopodobniej złamane skrzydło. Zwierzę zostało znalezione na polu i nie było w stanie latać. Mieszkańcy uchronili go przed wypuszczanymi samopas psami. Nie mogli jednak przekazać go pod opiekę weterynarza.

Bocian z podejrzeniem złamania skrzydła pod opieką specjalistów Źródło zdjęcia: KMP Opole

Policjanci z Komisariatu Policji w Ozimku zaopiekowali się ptakiem i przewieźli go do Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi". To właśnie w tej placówce, pod okiem specjalistów, ranny bocian wraca do zdrowia.

Policjanci z Ozimka pomogli rannemu bocianowi Źródło zdjęcia: KMP Opole

OGLĄDAJ: TVN24