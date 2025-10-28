W fosie znaleziono ciało mężczyzny

Do zdarzenia doszło we wtorek, 28 października, o 6.50 w Brzegu. Kobieta przechodząca przez park zauważyła ciało leżące w fosie, po chwili poinformowała o tym służby.
- Na miejscu potwierdziliśmy zgon tego ujawnionego mężczyzny. Policjanci ustalili tożsamość. To 49-letni mieszkaniec Brzegu. Na miejscu trwały czynności pod nadzorem prokuratury. Ciało na polecenie prokuratury zostało zabezpieczone do dalszych badań - informuje aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
Według policji, ciało mogło leżeć tam przez kilka godzin.
