Adwokat od "trumny na kółkach" skazany

Do tragedii doszło 26 września 2021 roku Źródło: tvn24.pl

Sąd Rejonowy w Olsztynie w kwietniu ubiegłego roku skazał Pawła K. na dwa lata więzienia. Orzekł też pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd apelacyjny łagodzi wyrok

Apelacje złożyli zarówno obrońcy, jak prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. W czwartek Sąd Okręgowy w Olsztynie, przed którym toczyła się rozprawa odwoławcza, ogłosił wyrok. Na sali rozpraw nie było oskarżonego i jego obrońców.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok i zwrot "umyślnie z zamiarem ewentualnym" na "nieumyślnie". Złagodził wyrok do roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, orzekł też czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Prawidłowe jest w pełni ustalenie sądu, że pojazd kierowany przez oskarżonego wbrew oznakowaniu drogowego przejechał oś jezdni, zjechał na lewą stronę drogi, wjechał na pas ruchu, na którym jechały dwie panie i w efekcie doszło do zderzenia pojazdów. Dwa samochody zaczepiły się po prostu. Winę ponosił ten kierowca, który jechał na pas pośredni - powiedział, uzasadniając wyrok, sędzia Karol Radaszkiewicz. - To nie było celowe. Sam jechał w swoim aucie z rodziną. Wracał z zabawy weselnej. Mógł być zmęczony, w osłabionej kondycji. Był w podróży pewien czas, jechał z prędkością 62 kilometrów na godzinę. O brawurze i ryzykownym zachowaniu na drodze nie może być mowy. Należy przyjąć, że doszło do naruszenia przepisów w wyniku niedostatecznej uwagi, koncentracji. Czym innym jest działanie umyślne, a czym innym w wyniku zaniedbania. Niższy poziom winy wpływa bezpośrednio na ocenę kary, jaka jest wymierzana. Nie mamy podstaw ku temu, żeby przyjąć, że było to umyślne - zaznaczył.

Ten wyrok jest już prawomocny. Stronom przysługuje jeszcze jednak możliwość złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.

Zginęły dwie kobiety

Według aktu oskarżenia, Paweł K., kierując Mercedesem we wrześniu 2021 roku, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą na drodze Barczewo-Jeziorany i zjechał na przeciwny pas ruchu. Tym doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego - zderzenia z jadącym z przeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu.

Mowy końcowe

Mowy końcowe w procesie odwoławczym strony wygłosiły 19 lutego, jednak sąd okręgowy z uwagi na zawiłość sprawy odroczył publikację wyroku do 5 marca.

Obrońca oskarżonego wniósł o uchylenie wyroku sądu I instancji, wskazując, że ten wydał wyrok po niewyczerpującym postępowaniu. W jego opinii, sąd rejonowy w nie dość dostateczny sposób zgromadził dowody w sprawie. Jak mówił obrońca, chodzi m.in. o niewystarczające zbadanie dowodów cyfrowych - zapisów dotyczących zachowania samochodu oskarżonego w chwili wypadku.

Prokuratura wniosła o zaostrzenie wyroku - wymierzenie oskarżonemu kary pięciu lat więzienia i wydanie 10-letniego zakazu prowadzenia pojazdów - uznając, że kara zasądzona przez sąd rejonowy jest za niska. Do tego wniosku przychylił się pełnomocnik rodzin zmarłych, który wskazał m.in., że postawa oskarżonego po wypadku i jego publiczne wypowiedzi były wysoce nieakceptowalne.

Adwokat o "trumny na kółkach"

O śmiertelnym wypadku drogowym pod Barczewem stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł K. nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły. Wypowiedź zamieszczona w mediach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną.

Opracował: Grzegorz Popławski