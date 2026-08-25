Uderzyła w drzewa i wjechała do wody. Nie żyje 19-latka
We wtorek około godziny 9 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w okolicy miejscowości Lejławki Małe, w powiecie lidzbarskim.
- 19-letnia kierująca uderzyła pojazdem w przydrożne drzewa, a następnie wjechała do zbiornika wodnego znajdującego się przy drodze - przekazała podkomisarz Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Kobieta została wydobyta przez ratowników, jednak jej życia nie udało się uratować. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.
Na miejscu trwają działania pod nadzorem prokuratura.
Wyznaczono objazd przez miejscowość Bażyny. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.
Źródło: tvn24.pl