Olsztyn Uderzyła w drzewa i wjechała do wody. Nie żyje 19-latka Oprac. Michał Malinowski |

Tragiczny wypadek w Lejławkach Małych Źródło wideo: KPP w Lidzbarku Warmińskim Źródło zdj. gł.: KPP w Lidzbarku Warmińskim

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We wtorek około godziny 9 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w okolicy miejscowości Lejławki Małe, w powiecie lidzbarskim.

- 19-letnia kierująca uderzyła pojazdem w przydrożne drzewa, a następnie wjechała do zbiornika wodnego znajdującego się przy drodze - przekazała podkomisarz Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Kobieta uderzyła w drzewa i wjechała do wody. Nie żyje Źródło zdjęcia: KPP w Lidzbarku Warmińskim

Kobieta została wydobyta przez ratowników, jednak jej życia nie udało się uratować. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Na miejscu trwają działania pod nadzorem prokuratura.

Wyznaczono objazd przez miejscowość Bażyny. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.