"Czekamy tu na pana. Mamy takie pomieszczenie z kratami". Oszust dodzwonił się do policjanta

Fragment rozmowy oszusta z policjantem Źródło: KMP Elbląg

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Komenda Miejska Policji w Elblągu ku przestrodze opublikowała nagranie rozmowy policjanta z oszustem. Sprawca nie wiedział, że dodzwonił się do funkcjonariusza. Namawiał go na założenie konta inwestycyjnego i wpłacenie pieniędzy.

Na początku policjant udawał, że jest zainteresowany. Pytał, co ma robić, chciał wpłacić od razu 10 tysięcy złotych. Oszust stwierdził, że na początku lepiej zainwestować mniejsza kwotę.

- Jak słychać na nagraniu, nie chce od razu dużej kwoty, ale należy pamiętać, że to oszustwo może trwać nawet kilka miesięcy, a my będziemy przekonani, że inwestujemy kolejne środki, których niestety nigdy nie wypłacimy - ostrzega nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Oszust dodzwonił się do policjanta Źródło: KMP Elbląg

Oszust chciał w końcu przejść na komunikator WhatsApp. Przesyłając link, zapytał, czym jego rozmówca się zajmuje, w "jakiej branży jest specjalistą".

- Wie pan co, ubezpieczenia, takie rzeczy. Staram się ubezpieczać ludzi przed takimi osobami, jak wy. Generalnie na policję się pan dodzwonił, powiem panu, wie pan? - słychać w odpowiedzi.

"Chce pan ze mnie głupka robić jakiegoś? Źle pan trafił"

Mężczyzna był zaskoczony i pytał: "na jaką policję?".

- Na policję w Elblągu. Ja ten numer pana spróbuję zaraz zablokować, zgłoszę pana numer do CERT-u, żebyście nie dzwonili już do ludzi i nie naciągali ludzi na takie oszustwa - powiedział funkcjonariusz.

- Ale jakie oszustwa, o co panu chodzi? - słychać w odpowiedzi.

- Chce pan ze mnie głupka robić jakiegoś? Źle pan trafił - powiedział policjant. - Prędzej czy później pan do nas trafi, czekamy tu na pana. Mamy przygotowane takie pomieszczenie z kratami i później pan dostanie wyrok przez sąd polski. Oszukujecie ludzi, oszukujecie starsze osoby, które chcą zainwestowac pieniądze i tracą te pieniądze, my znamy was doskonale, czego pan nie rozumie? - dodał.

Mężczyzna w końcu się rozłączył.

- Oczywiście numer, z którego dzwonił oszust został zgłoszony do CERT Polska poprzez stronę www.cert.pl oraz zielony przycisk "zgłoś incydent" - podkreślił oficer prasowy.

Cała rozmowa policjanta z oszustem Źródło: KMP Elbląg