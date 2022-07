Wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje 17-latek i 45-latka, kilka osób rannych

czytaj dalej

Podczas sobotniej wizyty w Turowie premier Mateusz Morawiecki mówił, jakie widzi przyczyny trudnej relacji Polski z Unią Europejską. - Potulność jest cechą tych, którzy boją się realizować polską rację stanu. My się tego nie boimy – zadeklarował. Zapewnił, że unijne środki wkrótce trafią do Polski. - Mamy na to swoje sposoby - oświadczył. Szef rządu skomentował również słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że "nie mamy żadnych obowiązków, żeby słuchać UE w sprawie wymiaru sprawiedliwości".