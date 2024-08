Nawet dwie godziny oczekiwania na wejście na Giewont - to efekt zakorkowanych szlaków w Tatrach. Najgorsza sytuacja jest w słoneczne dni, ale turyści tłoczą się w górach nawet przy zapowiadanych opadach. Jak nie stać w zatorze na szczyt? - Planujmy sobie wycieczki tak, żeby wychodzić wcześnie rano - radzą przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Porad jest więcej.

W szczycie sezonu wakacyjnego, by dostać się na szczyt, potrzebna jest nie tylko kondycja, ale i cierpliwość. W ciepłe, słoneczne dni, tatrzańskie szlaki są zakorkowane niczym najbardziej newralgiczne miejskie arterie drogowe. Stoją jednak nie samochody, a turyści, starający się dostać na najbardziej widokowe punkty najwyższych polskich gór.

Tłumy w Tatrach

- Można iść w inne miejsca. Tatry to nie tylko Giewont, to nie tylko Rysy, Świnica i Orla Perć, więc różnicujmy swoje trasy - radził w czwartek na antenie TVN24 Maciej Stasiński.

Tatrzański Park Narodowy podkreśla, że kluczem do ominięcia wielkich kolejek na szlakach, jest nie tylko wybór szlaku i miejsca docelowego, ale też godzina wyjścia w góry. - Planujmy sobie wycieczki tak, żeby wychodzić wcześnie rano, skoro świt. Mamy wtedy mniej osób na szlakach, przede wszystkim pogoda jest lepsza do chodzenia. W ostatnich dniach mieliśmy upały, więc w południe i później słońce też daje się we znaki - powiedział w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Tadeusz Rusek z TPN.