Do Moskwy pojedzie delegacja słowackiego parlamentu. Na jej czele stanie Andrej Danko, lider Słowackiej Partii Narodowej (SNS) tworzącej koalicję rządową. Danko, który jest również wiceprzewodniczącym słowackiego parlamentu, powiedział w niedzielę, że wizyta ma uregulować stosunki z Rosją. Pod koniec grudnia ubiegłego roku premier Słowacji Robert Fico spotkał się z Władimirem Putinem na Kremlu.

Sześcioosobowa słowacka delegacja ma pojechać do Moskwy w styczniu, a w jej składzie mają znaleźć się tylko posłowie dwóch z trzech partii koalicji rządowej: Kierunek (Smer), którą kieruje premier Fico, oraz SNS Andreja Danki. Słowacy mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami kierownictwa rosyjskiej Dumy Państwowej i rządu.

Danko podkreślił konieczność rozmowy z ministrem przemysłu, m.in. o dostawach paliwa jądrowego. Szef SNS zwrócił uwagę, że podróż ma odnowić komunikację i pozwolić na zebranie informacji potrzebnych do "otwarcia oczu" Słowakom na to, jak funkcjonuje Federacja Rosyjska , zwłaszcza w dziedzinie współpracy gospodarczej z Zachodem. Według niego informacje o braku współpracy firm zachodnich z Rosją są nieprawdziwe.

Pomysł rozmów pokojowych w Bratysławie

Wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu odniósł się także do możliwego pokojowego szczytu rosyjsko-ukraińskiego w Bratysławie. Wezwał byłą prezydentkę Zuzanę Czaputovą oraz liderów opozycji, aby przyłączyli się do tego pomysłu i pomogli w jego urzeczywistnieniu, nakłaniając do udziału ukraińskiego prezydenta Wołodomyra Zełenskiego. Wyraził przekonanie, że międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina nie będzie problemem dla zorganizowania szczytu.