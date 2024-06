Spędził w Brukseli 20 lat, żegna się z mandatem i immunitetem

Ciągnie się za nim sprawa "kilometrówek". Kim jest Ryszard Czarnecki?

Wokół europosła w ostatnich latach narosło wiele kontrowersji . Ryszard Czarnecki zasłynął między innymi tym, że w mało parlamentarny sposób wypowiadał się pod adresem eurodeputowanej Róży Thun, którą porównał do "szmalcowników" , za co przepraszał.

Cieniem za europosłem PiS kładły się też przejazdy do i z Brukseli samochodem. W 2020 roku "Rzeczpospolita" opisała, że polityk wykazał, że dojeżdżał z Jasła, choć mieszkał w Warszawie, co oznaczało o ponad trzysta kilometrów dłuższą trasę i większy zwrot w ramach tak zwanej "kilometrówki".

Pod koniec lutego Prokuratura Okręgowa w Zamościu - w ramach prowadzonego postępowania - skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie Ryszardowi Czarneckiemu immunitetu. Według śledczych polityk miał w latach 2009-2013 doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 200 tys. euro. Zgoda PE na pociągnięcie polityka PiS do odpowiedzialności nie będzie jednak konieczna, jeżeli Czarnecki straci mandat w wyniku przegranych wyborów - nie będzie go już chronił immunitet. Sam polityk do sprawy odniósł się w opublikowanym w lutym oświadczeniu. Podkreślił, że "już dawno" środki, o które zwrócił się Parlament Europejski "zostały zwrócone".