Pytanie w "Milionerach" o rzekę, w której według Biblii miał obmyć twarz Naaman

Biblijny prorok Elizeusz poradził obmyć się siedem razy trędowatemu Naamanowi w Gangesie, w Styksie, w Acheronie czy w Jordanie? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych odpowiadała pani Sylwia Kotowicz.

Pani Sylwia swoją przygodę w "Milionerach" rozpoczęła już we wtorkowym odcinku. Wtedy też wykorzystała pierwsze koło ratunkowe – telefon do przyjaciela. Zadzwoniła do swojego brata, który pomógł jej poprawnie odpowiedzieć na pytanie za gwarantowany tysiąc złotych.