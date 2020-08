Prezydent, premier, prezes PiS. Długa lista osób, którym dziękował Szumowski

Łukasz Szumowski, który we wtorek ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska ministra zdrowia, przez kilkanaście minut składał podziękowania służbie zdrowia, współpracownikom, rodzinie, a także prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

W czasie konferencji wymienił także osoby, którym dziękuje za współpracę w trakcie wykonywania obowiązków szefa MZ.

Łukasz Szumowski rezygnuje ze stanowiska ministra zdrowia TVN24

Podziękowania przedstawicielom zawodów medycznych i związków zawodowych

Łukasz Szumowski na wstępie podziękowania złożył wszystkim przedstawicielom zawodów medycznych.

- Dziękuję ratownikom, bo też spędziliśmy z nimi wiele godzin. Dziękuję też rezydentom i lekarzom, bo z nimi naprawdę spędziliśmy wiele, wiele godzin. (...) Myślę, że udało się wypracować wiele dobrych rzeczy. Dziękuję też fizjoterapeutom, technikom, diagnostom, wszystkim innym zawodom medycznym, bo to jest ta sól ziemi w medycynie - mówił dalej.

- Dziękuję wszystkim przedstawicielom związków zawodowych. Tutaj akurat szczególne podziękowania dla pani Marii Ochman (przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" - red.), bo na początku nasza przyjaźń była taka jak urzędnika, ministra z przewodniczącą związku zawodowego, ale myślę, że się przez ten czas poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy - wskazywał. - Bardzo dziękuję wszystkim konsultantom krajowym i wojewódzkim - szczególne podziękowania muszę tutaj skierować do pana profesora Horbana i pana profesora Owczuka, bo w czasie epidemii te dwie osoby były dla mnie niezwykłym oparciem, ze swoją wiedzą merytoryczną, ekspercką, doświadczeniem przeżycia już wielu trudnych sytuacji - mówił. Andrzej Horban to konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, a Radosław Owczuk to konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Łukasz Szumowski dziękuje przedstawicielom zawodów medycznych i związków zawodowych TVN24

"Dziękuję wszystkim pracownikom Ministerstwa Zdrowia"

- Dziękuję wszystkim pracownikom Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia pracowało w ostatnim czasie często poza normalnymi godzinami, w dziwnych sytuacjach, często po 12-20 godzin na dobę. To był ogromny wysiłek - dodał.

- Chciałbym podziękować wszystkim moim najbliższym współpracownikom, czyli kierownictwu Ministerstwa Zdrowia - i pani minister (Józefą) Szczurek-Żelazko, i panu ministrowi (Waldemarowi) Krasce, i panu ministrowi (Sławomirowi) Gadomskiemu, panu ministrowi (Maciejowi) Miłkowskiemu. Szczególnie podziękowania chciałem skierować do pana ministra (Janusza) Cieszyńskiego. To nie tylko informatyzacja, jego ogromne zaangażowanie w czasie epidemii dało to, czego chyba nikt nie może zanegować - że nigdy w Polsce nie zabrakło miejsc (w szpitalach - red.) i respiratorów, o których państwo często słyszycie - powiedział ustępujący szef resortu zdrowia. - Chciałbym podziękować pani dyrektor generalnej (w ministerstwie - red.) Ani Goławskiej za to, że w ministerstwie pracuje się naprawdę fajnie - dodał.

Szumowski podziękował także rzecznikowi MZ Wojciechowi Andrusiewiczowi za codzienną pracę i informowanie opinii publicznej na temat epidemii. Za współpracę przy zwalczaniu COVID-19 dziękował także inspekcji sanitarnej, prezesom NFZ, wojewodom, zespołowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny.

Podziękowania dla prezydenta "za pracę nad wieloma inicjatywami, które kierował"

- Chciałem podziękować panu prezydentowi za pracę nad wieloma inicjatywami, które kierował. Część się udało zrealizować. Uważam, że są niezwykle ważne. Główna inicjatywa, czyli strategia onkologiczna, doszła do skutku, teraz się toczą kolejne dwie - podkreślił Szumowski.

"To był zaszczyt pracy w rządzie Rzeczpospolitej"

Podziękował także "koleżankom i kolegom z rządu, wszystkim parlamentarzystom". - To był zaszczyt pracy w rządzie Rzeczpospolitej. Dziękuje za wsparcie, za wiele godzin dyskusji - powiedział.

- Dziękuję tym, którzy uczestniczyli w rządowym zespole zarządzania kryzysowego, bo dzięki tym dyskusjom codziennym pod wodzą pana premiera udało się bardzo wiele odważnych decyzji podjąć - powiedział.

Za rady i wsparcie Szumowski dziękował także byłym ministrom zdrowia - Konstantemu Radziwiłłowi, Marianowi Zembale i Markowi Balickiemu.

Podziękowania dla premiera za zaufanie i "za bardzo odważne decyzje w czasie COVID-u"

Szumowski dziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. - Po pierwsze za zaufanie, że mnie powołał na to stanowisko. Dziękuję za to, że mnie wspierał i podejmował bardzo odważne decyzje w czasie COVID-u - dodał. - To jego była ostateczna decyzja, jak będzie wyglądała kwarantanna, jak będą wyglądały obostrzenia. Ja mogłem doradzać, rekomendować, ale premier odegrał tutaj ogromną rolę - podkreślił.

Dobrą współpracę, jak powiedział, miał też z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim i całym resortem. - Często te pierwsze decyzje, pierwsze rozporządzenia były wspólnie pisane - zaznaczył.

"Szczególnie chciałbym podziękować prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu"

- Dziękuję wszystkim z Prawa i Sprawiedliwości, z całej Zjednoczonej Prawicy w tych często niełatwych czasach. Szczególnie chciałbym podziękować prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za to, że uważał, że zdrowie jest ważne - mówił.

Łukasz Szumowski dziękuje kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości

Podziękowania dla rodziny i najbliższych

Za zrozumienie i wsparcie podziękował swojej rodzinie - żonie i dzieciom, rodzicom i teściowej, a także bratu i jego rodzinie, którzy - jak powiedział - wytrzymali w pewnym momencie napór agresji i hejtu.

Na koniec Szumowski podziękował dziennikarzom za pracę w trudnym czasie epidemii. - Szczególnie tym z państwem, którzy z nami tutaj - tak to mogę powiedzieć - mieszkali w czasie epidemii. - Dziękuję, że tu byliście, że spędzaliśmy godziny z kawą, z jakimś posiłkiem - często była to zimna pizza, za co oczywiście przepraszam. Ale był to czas niezwykły. Dziękuję, że przekazywaliście ludziom to, co robimy, i nam - to, co ludzie myślą - mówił. - Ale dziękuję też tym, których z nami tutaj nie było, ale potem recenzowali naszą pracę, to też jest pewna wartość dodana - zwracał uwagę Szumowski.

Łukasz Szumowski dziękuje dziennikarzom TVN24

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24, PAP