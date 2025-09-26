Posłanka "pomyliła się" przy głosowaniu w sprawie religii

W piątek Sejm skierował do dalszych prac obywatelski projekt ustawy "Tak dla religii i etyki w szkole", który zakłada wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych lekcji religii lub etyki w tygodniu.
Jeden z głosów za dalszym procedowaniem projektu miał być jednak oddany przez pomyłkę, o czym poinformowała niezrzeszona posłanka Izabela Bodnar.
"Informuję, że podczas dzisiejszych licznych głosowań w Sejmie popełniłam nieintencjonalny błąd i omyłkowo zagłosowałam za przekazaniem do dalszych prac komisji projektu ustawy o powrocie obowiązkowych dwóch lekcji religii do szkół " - napisała na X.
"Jestem absolutnie przeciwna obowiązkowym lekcjom religii, uważam wręcz, że powinny być one całkowicie wyprowadzone ze szkół i odbywać się w salkach katechetycznych przy parafiach" - oświadczyła. Zapowiedziała również, że jeszcze dziś złoży stosowne sprostowanie do marszałka Sejmu z prośbą o zmianę w protokole.
Ten głos nie wpłynąłby jednak na wynik głosowania. Za odrzuceniem projektu ustawy głosowało 191 posłów, 231 posłów było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Za dalszymi pracami nad projektem opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie PiS, Konfederacji oraz PSL, a także ośmioro z 28 głosujących posłów Polski 2050.
Autorka/Autor: ms/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Adam Burakowski/East News