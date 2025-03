Kara dla Brauna, decyzja w sprawie zamku, "śmiercionośna siła" USA

Braun wyprowadzony z sali Parlamentu Europejskiego za zakłócenie minuty ciszy. Joński: powinien złożyć po prostu mandat Źródło: TVN24

Europoseł Grzegorz Braun na pół roku został wykluczony z posiedzeń plenarnych europarlamentu. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie zamku w Stobnicy. Monika Piątkowska wygrała w Krakowie niedzielne wybory uzupełniające do Senatu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 18 marca.

1. Braun wykluczony z posiedzeń europarlamentu

Europoseł Grzegorz Braun poinformował, że na najbliższe pół roku został wykluczony z posiedzeń plenarnych europarlamentu. Parlament Europejski nałożył na niego karę za zakłócenie minuty ciszy w trakcie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Braun, powołując się na list, jaki otrzymał od szefowej PE, ogłosił, że wykluczeniu z obrad towarzyszą "pewne kary finansowe" i są one "niebanalne".

2. Sąd zdecydował w sprawie zamku w Stobnicy

Pozwolenie na budowę zamku w Stobnicy jest ważne - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargi kasacyjne dotyczące słynnej na całą Polskę inwestycji. Wyrok jest prawomocny i oznacza, że pozwolenie na budowę obiektu jest ważne.

Zamek w Stobnicy to wielopiętrowy, stylizowany na średniowieczny, budynek powstający na obszarze Natura 2000 w pobliżu Obornik (woj. wielkopolskie). Inwestor otrzymał od starosty obornickiego pozwolenie na budowę w 2015 roku. O realizacji zrobiło się głośno latem 2018 roku, gdy ówczesny minister środowiska zlecił wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji w sprawie budowy. Sprawa została też skierowana do prokuratury.

3. Piątkowska w miejsce Klicha

Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy, wygrała w Krakowie niedzielne wybory uzupełniające do Senatu. Polityczka związana w przeszłości z Polską 2050 obejmie mandat po Bogdanie Klichu.

Piątkowska uzyskała ponad 50 procent głosów, a Mateusz Małodziński z PiS - ponad 31 procent. Frekwencja wyniosła zaledwie 16,5 procent.

4. Litwa oskarża w sprawie podpalenia

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przekazał informacje na temat podpalenia IKEI w Wilnie w maju ubiegłego roku. Jak mówił, Litwa "skierowała akt oskarżenia przeciwko jednemu z podejrzanych" w tej sprawie. - My również mamy podejrzanego. Jest to Aleksander H. Ma on zarzut współdziałania w tym zdarzeniu z tym podejrzanym litewskim - oznajmił Nowak. Zaznaczył, że żaden z tych mężczyzn "nie ma zarzutu związanego z podpaleniem hali Marywilska 44".

Tymczasem szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że polskie służby "posiadają informacje" wskazujące, że rosyjski wywiad zlecał "podpalenia dużych obiektów handlowych w naszym kraju, w tym hali przy Marywilskiej".

5. Pentagon stawia warunek rebeliantom

- Będziemy używać przytłaczającej, śmiercionośnej siły, dopóki nie osiągniemy naszego celu - przekazał na konferencji prasowej rzecznik Pentagonu Sean Parnell, mówiąc o amerykańskiej ofensywie na Huti.

Stwierdził, że operacja ustanie, kiedy jemeńska grupa zobowiąże się do zaprzestania ataków na statki i "narażania amerykańskiego życia". Według informacji agencji Reutera, amerykańskie wojsko w swojej ofensywie zabiło przywódców Huti, którzy byli zaangażowani w program budowy i wykorzystania dronów.

