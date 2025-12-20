W episkopacie jest czarną owcą. Co zmieni kardynał Ryś?

Prof. Kosiak: kardynał Ryś to świadomy, mądry pasterz Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: 20 grudnia w katedrze na Wawelu odbywa się ingres kardynała Grzegorza Rysia.

Ryś zastępuje na tym stanowisku arcybiskupa Jędraszewskiego. Dla części wiernych i duchownych to długo wyczekiwana zmiana.

Jednym z głównych zadań nowego metropolity ma być otwarcie archiwów kościelnych z czasów Karola Wojtyły i utworzenie w diecezji komisji ds. pedofilii.

O tym, co w krakowskim Kościele może zmienić postępowy kardynał, rozmawiamy z jego współpracownikiem Arturem Sporniakiem z Tygodnika Powszechnego.

20 grudnia w Katedrze Wawelskiej odbywa się ingres nowego metropolity. Kardynał Grzegorz Ryś, który przez ostatnie lata zarządzał diecezją łódzką, powraca do Krakowa, by zastąpić arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Kraków na tę zmianę czekał ponad rok, a część duchownych nie kryła się ze zniecierpliwieniem. Przed osiągnięciem przez Jędraszewskiego wieku emerytalnego, co następowało 24 lipca 2024 roku, uruchomili stronę internetową z odliczaniem do tego dnia. W sieci publikowali prześmiewcze psalmy na cześć wyzwolenia diecezji spod rządów skrajnie konserwatywnego poznaniaka.