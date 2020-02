"Epidemia? Tak, przygotowujemy się na nią"

Veran zapewnił, że we Francji stale rośnie liczba laboratoriów, wyposażonych w testy diagnozuj��ce koronawirusa, a celem jest osiągnięcie wydajności kilku tysięcy analiz dziennie. Obecnie we Francji możliwe jest przeprowadzenie 400 takich testów dziennie.

- Jeśli epidemia dotrze do Europy chcę, abyśmy mieli pełne możliwości operacyjne - zapewnił szef resortu zdrowia. Ocenił, że sytuacja jest bardzo poważna i zwrócił uwagę na wydarzenia we Włoszech, gdzie zmarły dwie osoby, które wcześniej nie przebywały w Chinach.

Koronawirus w ponad 30 krajach

Włoski rząd angażuje policję i wojsko

W sobotę rząd wydał specjalny dekret, w którym zabroniono między innymi wstępu do gmin-ognisk zachorowań w regionach Lombardia i Wenecja Euganejska oraz ich opuszczania. Obecnie jest ich 11, mieszka w nich około 50 tysięcy osób. - Oczywiście rozmieścimy patrole i punkty kontrolne, by zapewnić przestrzeganie zasad. Już upoważniliśmy do tego siły porządkowe, a jeśli okaże się to konieczne, wyślemy także wojsko - oświadczył premier Giuseppe Conte.