Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

"To nie był dom, to była pułapka". Siedmiomiesięczny Wojtuś nie żyje, prokuratura chce dożywocia dla jego ojca

|
Oskarżony Robert P.
Prokuratorka Ewa Antonowicz: niejedna osoba pracuje na dwóch etatach, natomiast nikt z takich osób nie zabija dzieci
Źródło: TVN24
Narkotyki, alkohol, przemoc, wieczne awantury - taka według prokuratury była codzienność w domu Roberta P. i Sylwii S., rodziców siedmiomiesięcznego Wojtusia i dwuletniej Róży ze Świebodzina. Mężczyzna zabił niemowlę, bo "był zirytowany tym, że go obudziło". Oskarżony zapewniał podczas mów końcowych, że nie chciał skrzywdzić dziecka.

- Ta sprawa nie jest o jednym czynie, a o systematycznej przemocy, która trwała dwa lata. Jest o kobiecie, której nikt nie zdążył i nie chciał pomóc, bo przecież zachowywała się niegodnie. O dzieciach, które żyły w domu, gdzie awantura była codziennością, ale były za małe, żeby powiedzieć dorosłym, co je spotyka. I o niemowlęciu, które nie dożyło ranka - powiedziała prokurator Ewa Antonowicz w dniu zakończenia procesu w sprawie zabójstwa siedmiomiesięcznego Wojtusia ze Świebodzina.

Do tragedii doszło 7 marca 2024 roku. To wtedy do jednego z domów w Świebodzinie wezwano na numer alarmowy 112 pomoc. Zwróciła się o nią babcia kilkumiesięcznego chłopca. Na miejsce pojechały służby ratunkowe, niestety dziecko już nie żyło. Jak informowali wstępnie śledczy, "miało obrażenia na ciele".

Policja zatrzymała Roberta P. - ojca dziecka. Jak ustalono, nocą był w domu sam z siedmiomiesięcznym Wojtusiem i dwuletnią Różą. Spali w jednym łóżku. Matki dzieci nie było w domu. Została zatrzymana przez policję w środę, 6 marca, za kradzież. I to pod jej nieobecność doszło do zabójstwa. Jak informowała Ewa Antonowicz, Robert P. "stwierdził wprost, że zadał dziecku ciosy w głowę, ponieważ był zirytowany tym, że go obudziło".

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w lutym 2025 roku. 26-latek został oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. W środę (8 października) strony wygłosiły mowy końcowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Matka i babcia oskarżone. Miały zakopać żywego noworodka

Szczecin
Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok

Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok

Szczecin

"Wiedzieli, ale nic nie zrobili"

Pierwsza głos zabrała prokurator Ewa Antonowicz, która zaczęła od charakterystyki domu, w którym wychowywali się siedmiomiesięczny Wojtuś i jego dwuletnia siostra Róża.

- Alkohol, narkotyki i osoby wielokrotnie karane. Matka, której już odbierano dzieci, ojciec porywczy i uzależniony od substancji psychoaktywnych. I oni, dwójka małych dzieci. Do tego niemal wszyscy, którzy byli obojętni na ich los. Dziadkowie, którzy usprawiedliwiali sprawcę. Instytucje, które miały chronić, a zabrakło im woli. Sąsiedzi, którzy słyszeli i milczeli. Policja, która przyjeżdżała i nie zatrzymywała. Nawet tutaj przed sądem każda z tych osób stara się, choć trochę, usprawiedliwić oskarżonego. Dobrze wiemy, że to próba oczyszczenia własnego sumienia, bo wiedzieli, ale nic nie zrobili - mówiła prokurator Antonowicz.

Przypomniała, że Robert P. przyznał się do zabójstwa i tłumaczył, że nie panował nad sobą.

Ewa Antonowicz o rodzinie i domu, w którym wychował się siedmiomiesięczny Wojtuś
Źródło: TVN24

- Brak panowania nad sobą nie jest chorobą. To impuls, który przychodzi znikąd, to wybór. To decyzja, by nie zatrzymać pięści, to moment, w którym człowiek pozwala, by gniew był silniejszy niż rozum - mówiła.

- To nie był pojedynczy cios. To były kolejne uderzenia w głowę kilkumiesięcznego dziecka, a każde z nich to decyzja: nie obchodzi mnie, co się stanie. I dlatego tu, przed sądem, musimy jasno powiedzieć, że Robert P. godził się na to, że z kolejnym uderzeniem pięści, bezpośrednio w główkę swojego dziecka, może je zabić - wyliczała prokuratorka.

"Zło zaczyna się od krzyku, od uderzenia, od strachu, a kończy się ciszą"

Antonowicz wskazała również, że biegli nie mieli w tej sprawie wątpliwości. Psychiatra jasno określił, że oskarżony jest osobą zdrową, poczytalną, która wie, co robi. Biegli mieli też pewność, że siła, z jaką ojciec uderzał Wojtusia, była duża, a "śmiertelne skutki nieuniknione". Prokuratorka wytknęła również, że Robert P. przyjął bardzo wygodną linię obrony, w której winę za wszystko, co się stało, ponoszą jego bliscy, w tym partnerka, a nie on sam.

Prokuratorka wnioskowała o uznanie P. za winnego zabójstwa Wojciecha S., znęcania się nad chłopcem, jego siostrą i matką - a tym samym o wymierzenie oskarżonemu kary dożywocia oraz pozbawienia go praw publicznych na pięć lat. Wniesiono również o 14-letni zakaz kontaktowania się z Różą S.

- Ten wyrok musi być wyraźnym przesłaniem, że gniew, frustracja, niepanowanie nad sobą, nie mogą usprawiedliwiać przemocy. Zło zaczyna się od krzyku, od uderzenia, od strachu, który staje się codziennością, a kończy się ciszą taką, jaka zapadła tamtej nocy (7 marca 2024 - przyp. red.). - zakończyła Antonowicz.

Ewa Antonowicz: nie widzę żadnych okoliczności łagodzących
Źródło: TVN24

"Opis czynu jest bulwersujący, bo chodzi o śmierć dziecka"

Obrońca oskarżonego adwokat Sylwester Babicz zaczął od tego, że niezaprzeczalnym faktem jest to, iż oskarżony doprowadził do śmierci swojego syna. Stwierdził również, że wersja przedstawiana przez prokuraturę, jakoby w domu dochodziło do znęcania, ma "pewne słabości".

- To była rodzina, która miała stały kontakt z pracownikami socjalnymi i policjantami. Rozumiem, że pani prokurator tych ocen nie podziela, które w ramach zeznań zostały przekazane. Trzeba jednak też powiedzieć, że to, co na bieżąco twierdziła Alicja S., w ogóle nie potwierdzało faktu, że mamy do czynienia ze znęcaniem. Zgodzę się jednak z panią prokurator, że sytuacja, w której małoletnie dzieci słuchają krzyków i kłótni, jest bulwersująca - mówił Sylwester Babicz.

Obrońca przypomniał również, że Robert P. w przeciwieństwie do swojej partnerki Alicji S. nie był dotychczas karany. I jak stwierdził, "to matka jest związana ze środowiskiem, po którego stronie można szukać demoralizacji".

Adwokat Sylwester Babicz: na pewno nie chciał zgonu swojego dziecka, do końca życia będzie żałował
Źródło: TVN24

- W tej rodzinie był problem bytowy, wychowawczy, natomiast nie było wprost problemu związanego z przemocą. Dlatego zainteresowanie, jeśli chodzi o pomoc społeczną, czy interwencje policji, która była wzywana, nie pokazywały czegoś, co dzisiaj można nazwać znęcaniem. (...) Opis czynu jest bulwersujący, bo chodzi o zgon dziecka. Natomiast jest w akcie oskarżenia sformułowanie "z zamiarem ewentualnym" i ono w tej prawniczej nomenklaturze oznacza, że oskarżony wcale nie chciał, by do tego doszło - przekonywał Babicz.

Ocenił również, ze jego mandant od lat tkwił w nieudanym związku, który dużo go kosztował. W swojej mowie końcowej Babicz wskazał, że oskarżony poniósł już karę i widać, że przeżywa to, co się stało. Adwokat Babicz zawnioskował o łagodny wymiar kary.

"Czasu nie cofnę, choć bardzo bym chciał"

Na sam koniec głos zabrał oskarżony. Przez kilka minut opowiadał o tym, jak wyglądało jego życie z Alicją S.

- Żałuję tego, co się stało. Ale nie padło to, że partnerka często wybywała na całe noce. Nie padło to, że miałem dwie roboty jednocześnie. Wróciłem z drugiej pracy, a ona nawet nie wiedziała, gdzie ma córkę. Tak się napiła, że nie pamiętała, gdzie jest Róża, a ona była u jej siostry. Nie padło to, że kilka razy by nam chatę spaliła, bo pijana z dzieckiem w domu zasnęła. To było całe życie, ciągle w nerwówce - wyliczał.

Robert P. nazwał swoją partnerkę "złą matką". Wskazał, że brała narkotyki i nadużywała alkoholu. Twierdził, że nie interesowała się dziećmi, a utrzymanie domu było tylko na jego głowie. Zaznaczył, że wsparcie miał tylko od swojej rodziny. - Moja rodzina reagowała. Nie raz robiła opłaty za mieszkanie, jak partnerka przewaliła wszystko w kasynie. Jak nie miałam za co opłacić, zawsze mama przychodziła. Dzieciom robiła zakupy, więc mi nie mówcie, że ona nic nie reagowała. Sąsiedzi też reagowali tak jak mogli, ale strach im nie pozwolił, jak co chwilę ktoś przychodził z przestępstwa kryminalnego do domu - mówił oskarżony.

Oskarżony Robert P.
Oskarżony Robert P.
Źródło: TVN24

Ojciec Wojtusia i Róży odniósł się również do tego, co działo się przed zabójstwem. Jak mówił, prosił swoją partnerkę, by została w domu. Kobieta nie posłuchała i "pojechała na włam".

- Tamtego dnia cieszyłem się, że zostałem sam z dziećmi. Pierwszy raz widziałem, jak się Wojtek cieszy, że go na rękach trzymam, bo nie byłem nerwowy za dnia. Róża tak samo, biegała dookoła, cały czas się bawiła. (…) Cały czas płakała, gdy mnie traciła z oczu. Tamtej nocy nie zamierzałem skrzywdzić Wojtka. Tego wieczoru wypiłem, żeby zapomnieć o wszystkich problemach, o tym, że kolejny raz partnerka coś odwaliła, a ja muszę zostać sam z dziećmi i jednocześnie pracę ciągnąć. A miałem już serdecznie dosyć zrywania się i noszenia telefonu wiecznie przy sobie, bo nie wiadomo, co się odwali - relacjonował P.

26-latek wyraził też skruchę. - Czasu nie cofnę, choć bardzo bym chciał. Wolałbym ja leżeć w grobie zamiast mojego własnego syna. I mam nadzieję, że kuratorium będzie miało teraz większe pole manewru, żeby dzieci zabierać z takich rodzin - powiedział 26-latek. - Jakbym miał sam gdzie zabrać te dzieci, tobym to zrobił i się od niej uwolnił, a tak czekałem, aż zrobi to kurator - dodał.

Wyrok zostanie ogłoszony 13 października.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niemowlę z siniakami i pogryzione przez insekty. W domu "brud i bałagan"

Niemowlę z siniakami i pogryzione przez insekty. W domu "brud i bałagan"

Kraków
Niemowlę z obrażeniami w szpitalu, medycy zaalarmowali policję

Niemowlę z obrażeniami w szpitalu, medycy zaalarmowali policję

Poznań
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w PolscePrzemocdzieciProkuraturaSprawy sądowe w Polsce
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Czytaj także:
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
WARSZAWA
pc
"Standardem było dopisywanie zer do rachunku i upijanie klientów do nieprzytomności"
Bertold Kittel
imageTitle
Upał zelżał. Fręch walczy o ćwierćfinał
RELACJA
imageTitle
GKS Tychy z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
WARSZAWA
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
METEO
przemoc dziecko kobieta depresja shutterstock_1465291778
Przemoc wobec męża i dzieci, 50-latka aresztowana
Lublin
Strefa Gazy
"Koniec rozlewu krwi". Wyszli na ulice tańczyć i śpiewać
Świat
Związki partnerskie
Związki partnerskie. Zgoda w koalicji, Czarzasty o przyszłości projektu
izrael jerozolima shutterstock_129551465
"Obecnie jest on postrzegany jako bohater"
Świat
31-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Zaatakował znajomego sztachetą, bo chciał "wyjaśnić nieporozumienie"
Lublin
Włodzmierz Czarzasty
Czarzasty o spotkaniu z Hołownią. "Zwykle nie opowiadam o tego typu rozmowach, ale..."
imageTitle
Zszokowała SMS-em. "Kończę"
EUROSPORT
Izraelskie rodziny dziękowały Donaldowi Trumpowi
"To niesamowite". Rozmowa z Trumpem i wybuch radości
Świat
Prof. Andrzej Nowak podczas spotkania w Bundestagu
"Jako prywatna osoba". Doradca Nawrockiego tłumaczy udział w spotkaniu z politykami AfD
Świat
Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej
BIZNES
Tajfun Halong - prędkość wiatru
Tajfun przyniósł porywisty wiatr. "Upewnij się, że jesteś bezpieczny"
METEO
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
WARSZAWA
e-papieros
"Przeszczep płuc albo zgon". Zatrważające dane WHO i apel ekspertów
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku, skupiony na rozmowie, przejechał po przejściu dla pieszych
WARSZAWA
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Cena produktu ostro w górę. "Bije historyczne rekordy"
BIZNES
Strefa Gazy, zniszczenia, Izrael
"Wzywam wszystkie strony". Świat reaguje
Świat
imageTitle
Szykuje się niespodzianka. Takim składem ma zagrać Polska
EUROSPORT
Wypadek w pobliżu Bańskiej Bystrzycy
Samochód rozerwany na strzępy. Nie żyje sześć osób
Świat
imageTitle
Kuriozum po meczu. Kibice przyczynili się do zwolnienia kierowcy autobusu
EUROSPORT
Caffe Greco przy via Condotti w Rzymie
Eksmisja legendarnej "Caffe Greco". Gościli w niej Mickiewicz, Słowacki czy Sienkiewicz
Kultura i styl
imageTitle
Buńczuczni rywale Polaków. "Przyjechaliśmy tu, by wygrać"
EUROSPORT
Emmanuel Macron
"W ciągu 48 godzin". Komunikat Pałacu Elizejskiego
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Porozumienie, atak na festiwalu, powrót Polaków
Warto wiedzieć
Helikopter transportujący izraelskich zakładników
Trump o dacie uwolnienia zakładników Hamasu
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica