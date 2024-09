Tej nocy spodziewają się wielkiej fali. "Zjednoczenie wśród mieszkańców, każdy każdemu pomaga"

Jak ocenił, w Pilchowicach, w miejscu, gdzie znajduje się zapora wodna, "utracono kontrolę nad sytuacją". - Fala kulminacyjna do nas zmierza. Spodziewamy się jej gdzieś około godziny 2-3 w nocy - poinformował i dodał, że odwołał zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w gminie.

Na razie bez ewakuacji

Na razie w Szprotawie nie myślą o ewakuacji mieszkańców. - Jeśli chodzi o ewakuację, to cały czas się wstrzymujemy. Nie wiemy, jak duża fala kulminacyjna do nas dotrze. Przygotowaliśmy miejsca do ewakuacji - wyjaśnił burmistrz.