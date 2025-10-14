23 tony śmieci z Niemiec zatrzymane na granicy

Funkcjonariusze z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim skontrolowali samochód ciężarowy na byłym przejściu granicznym w Świecku.
- Z przedstawionych dokumentów i deklaracji w systemie SENT wynikało, że kierowca miał przewozić z Niemiec odpady w postaci papieru i tektury, które miały trafić do jednej z miejscowości w województwie mazowieckim - przekazała starsza aspirant Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
WIOŚ: to nielegalny przewóz
W czasie kontroli naczepy funkcjonariusze stwierdzili rozbieżności pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym. Na naczepie zamiast papieru i tektury znajdowały się m.in. plastikowe nakrętki, kartony, worki foliowe, folia aluminiowa i materiały tekstylne.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze stwierdził, że przewożony transport stanowi nielegalny przewóz odpadów. Sprawę nadzoruje i prowadzi Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Autorka/Autor: FC/tok
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KAS