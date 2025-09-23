Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu Źródło: Google Earth

Nieszczęśliwy wypadek w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). - Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno na pierwszym piętrze w jednej z kamienic. Dziecko tuż po zdarzeniu było przytomne i tak było również w chwili, gdy Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabierało je do szpitala w Zielonej Górze - powiedziała tvn24.pl mł. asp. Alicja Kowalczyk, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

Na miejscu pracują jeszcze policjanci, którzy ustalają okoliczności zdarzenia. Wstępnie wiadomo, że dziewczynka była pod opieką matki. Portal pościgi.pl twierdzi, że kobieta jest w ciąży i na skutek wypadku dziewczynki źle się poczuła. Policja potwierdza jedynie doniesienia o konieczności udzielenia pomocy medycznej. - Na skutek silnych emocji ta kobieta potrzebowała pomocy. Z tego, co wiem, udzielono jej na miejscu - przekazała Kowalczyk.

Matka dziecka była trzeźwa.