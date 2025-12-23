Do zdarzenia doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformowała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w gminie Witnica w powiecie gorzowskim.

- Czteromiesięczne dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Rodzice zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty - potwierdziła prokurator.

Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie udziela na tym etapie śledztwa szczegółowych informacji.

Jak poinformowało TVP Gorzów Wielkopolski, to rodzice dziecka zaalarmowali pogotowie. Usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, nieudzielenia pomocy i narażenie go na utratę zdrowia i życia.

Niemowlę w szpitalu

Stan dziecka jest stabilny. Obecnie przebywa w szpitalu w Nowej Soli.

TVP Gorzów Wielkopolski podało, że sprawa wyszła na jaw po tym jak szpital zaalarmował opiekę społeczną. Rodzina z Mościc była znana pracownikom socjalnym.

Opieka społeczna podjęła decyzję również o odebraniu rodzicom drugiego ze starszych braci i przekazaniu go do pieczy zastępczej. Chłopcu nic nie dolegało.

OGLĄDAJ: TVN24 HD