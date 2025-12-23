Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Niemowlę z obrażeniami ciała w szpitalu

Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego
Źródło: Google Earth
Niemowę trafiło z obrażeniami ciała do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Do sprawy zatrzymano rodziców, którzy usłyszeli zarzuty. Niewykluczone, że dziecko padło ofiarą przemocy. W wyniku tego zdarzenia opieka społeczna podjęła decyzję o odebraniu rodzicom drugiego dziecka.

Jak poinformowała w rozmowie z tvn24.pl prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w gminie Witnica w powiecie gorzowskim.

- Czteromiesięczne dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala. Rodzice zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty - potwierdziła prokurator.

Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie udziela na tym etapie śledztwa szczegółowych informacji.

Jak poinformowało TVP Gorzów Wielkopolski, to rodzice dziecka zaalarmowali pogotowie. Usłyszeli zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, nieudzielenia pomocy i narażenie go na utratę zdrowia i życia.

Niemowlę w szpitalu

Stan dziecka jest stabilny. Obecnie przebywa w szpitalu w Nowej Soli.

TVP Gorzów Wielkopolski podało, że sprawa wyszła na jaw po tym jak szpital zaalarmował opiekę społeczną. Rodzina z Mościc była znana pracownikom socjalnym.

Opieka społeczna podjęła decyzję również o odebraniu rodzicom drugiego ze starszych braci i przekazaniu go do pieczy zastępczej. Chłopcu nic nie dolegało.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl, TVP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoGorzów WielkopolskiSzpitalPolicja
Czytaj także:
Donal Tusk i Marcin Kierwiński na granicy polsko-białoruskiej w miejscowości Ozierany Wielkie
Tusk na granicy z Białorusią: ktoś musi czuwać, by ktoś mógł świętować
Polska
Szczątki drona spadły przed budynkiem w Kijowie
600 dronów, dziesiątki rakiet. "Cyniczny atak tuż przed Bożym Narodzeniem"
Świat
Vince Zampella
Vince Zampella nie żyje. Media: współtwórca "Call of Duty" zginął w wypadku
Świat
imageTitle
Sprawa prześladowania córki siatkarza. Szkoła wydała oświadczenie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki pech gwiazdora Liverpoolu. Konieczna była operacja
EUROSPORT
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Podróż do paczkomatu skończył w rowie
WARSZAWA
AdobeStock_1071630852
Najdroższe święta od 1989 roku? PiS alarmuje o drożyźnie, rząd przypomina rekordową inflację
BIZNES
Trump okret 2
"Jestem wielkim estetą". Powstaną okręty "klasy Trump"
Świat
Dzieło Banksy'ego przed Centre Point w Londynie
Dwa identyczne murale. "Dość poruszające, że ludzie się nie zatrzymują"
Świat
Konferencja byłych więźniów politycznych
Sami odzyskali wolność. Nie zapominają o pozostałych
Świat
imageTitle
"Straszny incydent". Strzały w kierunku jadących kolarzy
EUROSPORT
imageTitle
Wielki wyczyn gwiazdora NBA. Drugi taki koszykarz w historii
EUROSPORT
Kraków, 21.12.2025. 29. wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie
Nowy kanon świątecznego stołu. Mniej karpia i więcej dań gotowych
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. Znaleźli go w mieszkaniu z kolegą i rozsypaną na stole amfetaminą
WARSZAWA
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
METEO
Kolizja z karetką w miejscowości Harklowa
Karetka wiozła pacjentkę do szpitala, doszło do zderzenia. "Ponad promil"
Kraków
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
W PiS są "dwie wizje". Dworczyk: nie wiem, czy da się je połączyć w jednej formacji 
Polska
Andrzej J.
Pierwszy biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii stanie przed sądem. Ruszył proces
Kraków
imageTitle
Nie żyje mistrz olimpijski
EUROSPORT
Lublin, 15.12.2025. Konkurs na najpiękniejszą chatkę z piernika w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Zanim w święta powiesz bliskiej kobiecie "sama to sobie robisz" lub "nikt ci nie kazał"
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
BIZNES
imageTitle
Święta świętami, ale waga musi się zgadzać
EUROSPORT
GettyImages-2252194203
"Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii obronności Turcji"
Świat
To "okrucieństwo wobec karpi" - piszą aktywiści
Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi
Bartłomiej Plewnia
Polski myśliwiec
Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce
Świat
Grzegorz Braun
PiS i Braun w koalicji? Co na to Polacy
Polska
52 min
pc
Co ten polityczny rok nam zrobił? 10 książek, które trzeba przeczytać
Kultura polityczna
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
BIZNES
dzieci-policja
Dramatyczna interwencja w Poznaniu. "Żadna placówka nie wyraziła woli"
Polska
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Kopalnia kryptowalut w gmachu NSA. Milionowe straty i zagraniczny ślad
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica