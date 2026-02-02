Jechał na sankach za quadem. "Uderzył głową w słup"

Do zdarzenia doszło pod Zieloną Górą Źródło: Google Earth Pro

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w sobotę (31 stycznia), około godz. 20.30. Doszło do niego na drodze publicznej w Bronowicach, w gminie Trzebiel. To właśnie tam zorganizowano kulig, w którym brał udział 49-latek. Sanki przyczepiono do quada.

- Mężczyzna jadąc na sankach ciągniętych quadem uderzył głową w słup energetyczny. Dokładny przebieg wypadku oraz to, kto kierował quadem jest ustalane - poinformowała Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Dodała, że do sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni biorący udział w kuligu wraz z pokrzywdzonym, a śledztwo mające wyjaśnić okoliczności i przyczynę wypadku nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Żarach.

Kulig zgodnie z prawem

Zgodnie z prawem na drogach publicznych obowiązuje zakaz organizacji kuligu za pojazdem mechanicznym. Dozwoloną formą kuligu jest ten organizowany w zaprzęgu ciągniętym przez zwierzęta, np. konie przy zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Jeśli podczas kuligu dojdzie do wypadku, którego skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, sprawcy grozi do ośmiu lat więzienia.

