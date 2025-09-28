Z pensjonatu trafił do więzienia

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu krasnostawskiego Źródło: Google Earth

Mężczyzna poszukiwany był listem gończym oraz dwoma nakazami za jazdę w stanie nietrzeźwości i za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd skazał go łącznie na karę prawie dwóch lat pozbawienia wolności.

Ukrywał się od maja tego roku. Aby utrudnić służbom zatrzymanie, często zmieniał miejsce pobytu. "Łowcy głów" zatrzymali go na terenie jednego z pensjonatów w powiecie krasnostawskim. Jak przekazała policja, mężczyzna był "zaskoczony" policyjną akcją.

31-latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi prawie dwa lata.

Mężczyzna został zatrzymany przez lubelskich "łowców głów" Źródło: Policja lubelska

Apel policji

Policja przypomina, że wszelkie informacje, na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod numerem telefonu 798 003 676.