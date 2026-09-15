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Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mógł zasnąć za kierownicą

W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Dwie osoby ranne w wypadku
Źródło wideo: KMP Zamość
Źródło zdj. gł.: KMP Zamość
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Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Malewszczyźnie na Lubelszczyźnie. 20-latek kierując Audi na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.  

Do wypadku doszło w niedzielę (13 września) około godz. 6 rano na drodze wojewódzkiej nr 849. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi 20-latek w miejscowości Malewszczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem. Zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze, gdzie uderzył w drzewo. Po zderzeniu samochód został odrzucony z powrotem na jezdnię.

W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Kierowca i pasażer trafili do szpitala

"20-latek doznał poważnych obrażeń. Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 44-letni pasażer Audi także potrzebował pomocy medycznej, karetką pogotowia został przewieziony do szpitala" - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska - Bubiło z policji w Zamościu.

W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności procesowe na miejscu wypadku, wynika, że do utraty panowania nad pojazdem prawdopodobnie doszło w wyniku zaśnięcia kierowcy. Ze względu na odniesione obrażenia nie było możliwości zbadania stanu trzeźwości 20-latka. Od mężczyzny pobrano krew do badań, które wykażą, czy w chwili zdarzenia był trzeźwy.

W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
W wyniku wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Apel policji

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i zwracają uwagę, by przed dłuższą podróżą ocenić swój stan psychofizyczny. Jeśli pojawia się zmęczenie lub senność, należy zrobić przerwę. "Zaśnięcie za kierownicą może mieć tragiczne skutki zarówno dla kierowcy i pasażerów, jak i innych uczestników ruchu" - podkreślają.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiPolicjaSzpitalLubelskieLotnicze Pogotowie Ratunkowe
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